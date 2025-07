Sở hữu quỹ đất hơn 680ha, một doanh nghiệp địa ốc gây chú ý khi cùng lúc “tung” loạt dự án ra thị trường

Tính riêng quý 1/2025, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) ghi nhận doanh thu thuần 1.291 tỷ đồng (gấp hơn 6 lần cùng kỳ), và lợi nhuận sau thuế gần 110 tỷ đồng. Kết quả tăng trưởng chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao tại Akari City giai đoạn 2, Nam Long Central Lake và nhà ở xã hội EHomeS Cần Thơ.

Trong nửa cuối năm 2025, Nam Long đang triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm, thể hiện rõ định hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và củng cố vị thế tại các thị trường chiến lược.

Mới đây nhất, doanh nghiệp đã Bắc tiến lần đầu tiên với dự án An Zen Residences tại TP. Hải Phòng, do Nam Long ADC – thành viên của Tập đoàn Nam Long phát triển. An Zen Residences thuộc dòng EHome, có quy mô gần 1,5ha với 3 tòa tháp cao 18 tầng, cung cấp 887 căn hộ với tiện ích hoàn chỉnh.

Tại thị trường phía Nam, Nam Long đang đẩy mạnh tiến độ các dự án khu đô thị tích hợp gồm Waterpoint 355ha (Long An, nay là Tây Ninh), Izumi City 170ha (Đồng Nai), Mizuki Park 26ha (TP.HCM) và Nam Long II Central Lake 43,8ha (Cần Thơ).

Với Waterpoint 355ha - đại đô thị tích hợp quy mô nhất của Nam Long, chủ đầu tư đang giới thiệu phân khu cao cấp nhất The Pearl với hơn 200 sản phẩm, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình tham gia phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang. The Pearl nằm tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông, quy hoạch theo mô hình compound biệt lập, hướng đến tệp khách hàng thượng lưu.

Bên cạnh The Pearl, Nam Long cũng đang hé lộ những thông tin đầu tiên về phân khu cao tầng quy mô gần 700 căn hộ đa dạng loại hình từ studio đến 3 phòng ngủ, tọa lạc ở vị trí trung tâm đô thị Waterpoint. Dự án đã động thổ và dự kiến sẽ ra mắt trong quý 3/2025.

Tại Đồng Nai, khu đô thị Waterfront (Izumi City) đã được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500. Đây là bước tiến pháp lý quan trọng, tác động tích cực đến các kế hoạch triển khai của dự án. Nửa cuối năm, Nam Long tiếp tục mở bán thêm phân khu tiếp theo tại Izumi City.

Với dự án Nam Long II Central Lake 43,8ha, Nam Long đang tập trung giới thiệu giai đoạn 3 gồm 249 sản phẩm gồm đất nền và nhà phố thương mại. Đây là dự án thứ 3 của Nam Long tại thị trường Cần Thơ, được phát triển bài bản với đa dạng sản phẩm. Cuối tháng 6 vừa qua, chủ đầu tư chính thức khởi công giai đoạn tiếp theo khu nhà ở EHomeS gồm 4 block, tương đương 671 căn hộ. Trước đó, hơn 1.100 căn hộ EHomeS bên trong đô thị cũng đã bàn giao đúng tiến độ, đón cư dân về an cư.

Tại TP.HCM, khu đô thị Mizuki Park 26ha đang chuẩn bị ra mắt phân khu mới với số lượng giới hạn các sản phẩm nhà phố liên kế cùng hơn 800 căn hộ biệt lập.

Sở hữu quỹ đất sạch hơn 680ha, trải dài khắp các vùng kinh tế trọng điểm, Nam Long đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành công ty bất động sản tích hợp hàng đầu và sáng tạo tại Việt Nam và khu vực; cung cấp sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu phong phú của người dân, khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững, toàn diện.

Theo danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025” do Forbes vừa công bố, Nam Long là doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng duy nhất giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng năm 2025. Điều này khẳng định năng lực tài chính vững vàng, chiến lược phát triển bền vững và nhất quán với phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thật. Đây cũng là lần thứ 10 liên tiếp, Nam Long góp mặt trong Top 50.