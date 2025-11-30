Số người thiệt mạng tại đám cháy Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng, các thi thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi

Chiều 30/11, cảnh sát cho biết số người chết trong vụ hỏa hoạn ở khu Wang Fuk, Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) hôm 26/11 đã tăng lên 146 khi nhiều thi thể được đưa ra khỏi các tòa nhà.

Cảnh sát trưởng Karen Tsang Shuk-yin, sĩ quan phụ trách đơn vị điều tra thương vong, cũng cảnh báo về số người chết đang gia tăng.

Các sĩ quan từ DVIU đã tìm thấy 18 thi thể tại hiện trường vào Chủ nhật. "Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều thi thể nữa", Tsang nói. “Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc của mình”.

Bà cũng tiết lộ rằng có 100 trường hợp được coi là chưa được giải quyết do thiếu thông tin và mất liên lạc với những người đã báo cáo trước đó. Hiện vẫn có khoảng 40 người được báo cáo mất tích và chính quyền đang nỗ lực tìm kiếm họ.

Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang diễn ra ngày đêm

Trong khi đó, ông Cheng Ka-chun, sĩ quan phụ trách Đơn vị xác định nạn nhân thiên tai, cho biết trong quá trình tìm kiếm, các đội đã tìm thấy nhiều thi thể bên trong các căn hộ, trên cầu thang, hành lang và thậm chí trên mái nhà.

Ông cho biết việc tìm kiếm rất khó khăn vì thiếu ánh sáng mặc dù có ánh sáng mặt trời tự nhiên, và các đội phải dựa vào đèn pha và đèn pin, cũng như hệ thống chiếu sáng khẩn cấp do các cơ quan hữu quan ở Trung Quốc đại lục cung cấp.

Cho đến nay, trong số 7 tòa nhà chung cư bị cháy, các nhóm DVIU đã hoàn thành công việc tại 4 tòa nhà - Wang Yan, Wang Dao, Wang Kin và Wang Tai House - và đang tiếp tục công việc tại toà Wang Shing.

Cheng nhấn mạnh rằng nhóm của ông nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm vào ban ngày để tối đa hóa hiệu quả.

Việc tìm kiếm, nhận dạng thi thể sẽ mất từ ​​3 đến 4 tuần.

Màn đêm buông xuống, nhưng dòng người đến viếng vẫn không hề giảm bớt tại khu vực ngồi nghỉ gần hiện trường vụ cháy. Khuôn viên Kwong Fuk giờ đã trở thành một biển hoa, mỗi lời tưởng niệm đều là một hành động tưởng nhớ lặng lẽ.

Khu vực đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân

Nguồn: SCMP