Số nhân viên nam nghỉ thai sản tại PV Gas gấp gần 5 lần nhân viên nữ trong năm 2024

Theo thông tin từ báo cáo phát triển vững năm 2024 của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas - mã CK: GAS), năm 2024, PV Gas có 41 nhân viên nghỉ thai sản, giảm 33% so với năm 2023. Trong đó, có 34 nhân viên nam và 7 nhân viên nữ.

Tổng số cán bộ công nhân viên tại công ty mẹ và các chi nhánh tại ngày 31/12/2024 là 1.376 người, trong đó, có 1.092 nhân viên nam và 284 nhân viên nữ.﻿

PV GAS khẳng định luôn đảm bảo đầy đủ quyền lợi về chế độ nghỉ thai sản cho tất cả cán bộ công nhân viên theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, công ty cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên quay trở lại làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ.

Chế độ phúc lợi toàn diện của PV GAS được quy định rõ trong Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động, bao gồm các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, và các phúc lợi đời sống khác. Các phúc lợi dành cho nhân viên nữ cũng được chú trọng với quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam; trợ cấp thai sản, tính thời gian thi đua khen thưởng trong thời gian nghỉ thai sản, khám sức khỏe chuyên khoa phụ sản…﻿

PV GAS cũng chú trọng đến việc tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nữ lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật, quản lý, an toàn lao động và các công tác văn phòng. Công ty đang triển khai các chiến lược thu hút nhân tài nữ vào các vị trí lãnh đạo và chuyên môn, với cam kết phát triển nguồn nhân lực bền vững, đa dạng và bình đẳng giới.﻿

Tại PV GAS, tỷ lệ nhân sự tập trung nhiều ở độ tuổi từ 30 - 50 tuổi (71,4%), sau đó là độ tuổi trên 50 (18,6%) và thấp nhất là độ tuổi dưới 30 (10%).

Điều này xuất phát từ yêu cầu cao về kinh nghiệm trong ngành dầu khí. Các vị trí chủ chốt đòi hỏi kỹ năng chuyên môn vững vàng, sự hiểu biết sâu sắc về các quy trình phức tạp và khả năng xử lý tình huống trong môi trường khắc nghiệt.

Đây cũng là lí do khiến công ty ưu tiên tuyển dụng và giữ lại những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, đảm bảo hiệu quả công việc và sự ổn định trong hoạt động.

Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển nhân sự dài hạn, PV GAS cũng chú trọng tuyển dụng và đào tạo các cán bộ trẻ, với độ tuổi chủ yếu từ 30 tuổi trở xuống, nhằm xây dựng một thế hệ nhân sự kế thừa, trẻ trung, năng động, đồng thời giữ vững tính kế thừa và phát triển bền vững của công ty.