Số phận bi thảm của chú ngựa trắng trong phim 'Tây du ký'

Trong Tây Du Ký , chú ngựa trắng được coi là hoá thân của con trai Tây Hải Long Vương và là đồ đệ thứ tư của Đường Tăng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chở Đường Tăng đi lấy kinh, nhân vật này được Phật tổ ban thưởng, trở thành Bát Bộ Thiên Long.

Tuy nhiên, số phận ngoài đời thực của chú ngựa trong bộ phim cùng tên do đạo diễn Dương Khiết sản xuất lại cực kỳ bi thảm. Nếu bản phim này mở ra một cuộc đời đầy vinh quang cho dàn diễn viên, thì lại là nơi khởi đầu cho chuỗi ngày khổ sở của chú ngựa trắng.

Chú ngựa trắng trong phim "Tây Du Ký".

Trong quá trình thực hiện Tây Du Ký , ê-kíp làm phim gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một chú ngựa vừa có bộ lông trắng tinh, vừa đẹp vừa khoẻ để đáp ứng các yêu cầu kịch bản. Ban đầu, tổ hoá trang cố gắng tạo ra một con ngựa trắng bằng cách nhuộm lông và da của một con ngựa nâu. Tuy nhiên, con ngựa này bị bệnh ngoài da chỉ sau một thời gian ngắn, màu sắc phai đi khi trời mưa.

Đúng lúc mọi người gần như tuyệt vọng, họ vô tình tìm được chú ngựa như ý. Khi đoàn phim tới Nội Mông thực hiện một cảnh quay, họ gặp con ngựa trắng cao lớn, lông mượt rất phù hợp với nhân vật Bạch Long Mã . Tuy nhiên, chú ngựa này lại thuộc sở hữu của một trung đoàn kỵ binh. Đạo diễn Dương Khiết đã phải thuyết phục rất nhiều lần và trả một khoản chi phí không hề nhỏ để đưa nó về đoàn làm phim.

Trong suốt nhiều năm trời theo đoàn phim, ngoài nhiệm vụ "diễn xuất", chú ngựa trắng này đôi khi còn phải mang vác hành lý khi đoàn khi di chuyển. Có nhiều lần, do địa hình trắc trở, nó gặp phải những tai nạn đe dọa tính mạng.

Chú ngựa trắng ban đầu thuộc một trung đoàn kỵ binh.

Khi hành trình quay Tây Du Ký kết thúc, chú ngựa trắng được chuyển tới phim trường của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tại Vô Tích. Sự nổi tiếng lúc này chẳng giúp nó được chăm sóc thoải mái mà ngược lại còn khiến nó bị bào mòn sức khoẻ do bị đem ra làm cảnh để kiếm tiền.

Có ngày "Bạch Long Mã" phải phục vụ của trăm du khách tới cưỡi và chụp hình. Bộ lông bóng mượt ngày nào của nó trở nên xỉn màu và thiếu sức sống, dần dần bắt đầu rụng và trở nên xơ xác. Điều này đồng nghĩa với việc nó mất đi giá trị khai thác.

"Bạch Long Mã" có cái kết thảm sau khi phim "Tây Du Ký" kết thúc quá trình quay.

Năm 1996, đạo diễn phim Tây Du Ký - Dương Khiết lại tới ghé thăm "Bạch Long Mã". Bà rơi nước mắt khi chứng kiến chú ngựa trắng giờ đã già, gầy gò, ốm yếu. Chẳng những không được chăm sóc chu đáo, vì đã già yếu, nó không thể tranh giành thức ăn với những chú ngựa khác trong chuồng nên thường xuyên bị đói.

Vị đạo diễn nổi tiếng của Tây Du Ký đã ra sức tác động với ban quản lý phim trường ở Vô Tích, mong cho chú ngựa trắng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau này, "Bạch Long Mã" được nhốt riêng chuồng. Tuy nhiên, do điều kiện thiếu thốn nên chiếc chuồng đó cũng rất nhỏ hẹp, điều kiệm chăm sóc cũng không đảm bảo.

Cuối cùng, vì quá già yếu và không còn mang lại lại nhuận, chú ngựa trắng bị bỏ rơi phía sau một ngọn núi để tự sinh tự diệt. Kể từ đó, không ai còn biết gì về diễn viên bốn chân đóng Bạch Long Mã trong bản phim Tây Du Ký lừng danh.