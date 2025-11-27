Vai phụ trong Tây Du Ký 1986 chỉ lên hình vài phút, ngoài đời học giỏi, giờ còn là nhân vật "tai to mặt lớn" nghe tên đã nể!

Trong tập 8 của Tây Du Ký, để thử lòng thầy trò Đường Tăng, Linh Sơn Lão Mẫu, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Linh Cát Bồ Tát đã hóa thân thành những cô thôn nữ xinh đẹp. Linh Sơn Lão Mẫu đóng vai bà mẹ, Quan Thế Âm Bồ Tát là cô cả Chân Chân, Phổ Hiền Bồ Tát là cô hai Ái Ái, còn Linh Cát Bồ Tát hóa thành cô ba Liên Liên. Vai chị hai Ái Ái được thể hiện bởi nữ diễn viên Dương Phụng Nhất. Dù chỉ là vai phụ xuất hiện trong vài phút, ít ai biết rằng cô lại sở hữu thành tích học tập xuất sắc từ nhỏ và sự nghiệp nghệ thuật cực kỳ ấn tượng.

Chị hai Ái Ái năm ấy do nữ diễn viên Dương Phụng Nhất thể hiện.

Profile đỉnh nóc của diễn viên Dương Phụng Nhất

Dương Phụng Nhất sinh tháng 11/1962. Khi mới 11 tuổi, cô đã trúng tuyển vào Học viện Ca kịch Trung Quốc với số điểm xuất sắc. Đây là một trong những ngôi trường nghệ thuật uy tín bậc nhất Trung Quốc, đồng thời là trường đại học độc lập duy nhất đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật kinh kịch. Học viện nổi tiếng với hệ thống đào tạo toàn diện, đội ngũ giảng viên chất lượng cao, nhiều chuyên gia đầu ngành, và đóng vai trò hàng đầu trong việc đào tạo nhân tài kinh kịch, được mệnh danh là “cái nôi đào tạo tài năng kinh kịch cao cấp của Trung Quốc”.

Theo bảng xếp hạng, Học viện Ca kịch Trung Quốc đứng thứ 244–257 trong tổng số các trường đại học trên toàn quốc, đồng thời xếp thứ 10 trong các trường nghệ thuật quốc gia. Đây thực sự là một môi trường đào tạo lý tưởng, giúp Dương Phụng Nhất phát triển toàn diện cả về kỹ năng biểu diễn lẫn nền tảng nghệ thuật.

Sau khi tốt nghiệp năm 1982, cô được bổ nhiệm vào Nhà hát Opera Kunqu phương Bắc, nơi cô tiếp tục theo học bộ môn này và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp. Với tài năng và nỗ lực, cô nhanh chóng khẳng định mình qua nhiều vai diễn nổi bật. Năm 1998, Dương Phụng Nhất được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Nhà hát, mở ra cột mốc quan trọng trong con đường quản lý và phát triển nghệ thuật của cô.

Dương Phụng Nhất ngoài đời.

Tháng 3/2006, nữ diễn viên giành Giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Florence tại Ý. Đến năm 2009, cô chính thức giữ chức chủ tịch Nhà hát, tiếp tục góp phần nâng tầm nghệ thuật truyền thống. Năm 2015, cô được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Kịch gia Trung Quốc và năm 2017, trở thành đại biểu trong Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Bắc Kinh lần thứ 15.

Có thể nói, trong số dàn diễn viên Tây Du Ký 1986, Dương Phụng Nhất là một trong những người có sự nghiệp thành công và nổi bật nhất, từ một vai phụ nhỏ trong phim đến vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực nghệ thuật và những giải thưởng quốc tế uy tín. Câu chuyện của cô cũng là minh chứng cho việc tài năng và nỗ lực sẽ được công nhận, bất kể bắt đầu từ vai diễn nào.