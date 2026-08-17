Số phận các dự án cao ốc 'chọc trời' ở Hà Nội giờ ra sao?

Thời điểm đó, chủ đầu tư từng gây chấn động khi công bố giá căn hộ thấp nhất từ 21 tỷ đồng và cao nhất là 85 tỷ đồng, mỗi tầng cũng được cho chỉ mất 7 ngày để hoàn thiện xây dựng. Tuy nhiên, tháng 5/2011, sau sự cố thi công tại tầng 9 khối căn hộ và một số rắc rối tài chính của chủ đầu tư, công trình này đã bị dừng triển khai.