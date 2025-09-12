Số phận sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ra sao sau khi cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động?

Mới đây, Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức hội thảo về định hướng phát triển sân bay Long Thành (Đồng Nai) và Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Tại đây, tư vấn Incheon Airport (Hàn Quốc) đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành có nhiều lợi thế. Trong khi đó, việc giữ lại một phần chuyến bay quốc tế ở Tân Sơn Nhất có nhiều rủi ro.

Song nhiều chuyên gia cảnh báo cách làm này sẽ gây bất tiện cho hành khách. KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc phân chia khai thác cần dựa trên lợi ích doanh nghiệp, việc làm địa phương và sự hài lòng hành khách; không nên "nóng vội" chứng minh hiệu quả sân bay mới.

"Chúng ta muốn cảng hàng không Long Thành phát triển thành sân bay trung chuyển (hub). Trên con đường đến đó, ta sẽ đi như thế nào? Cần dựa theo kinh tế thị trường, phải phục vụ cho người sử dụng là hành khách. Khi hành khách vào thế khó, họ sẽ quay sang sử dụng dịch vụ khác", ông Sơn cảnh báo.

Ông Sơn phân tích, hiện nay, nguồn khách chủ lực của ngành hàng không tập trung tại TPHCM. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý giữa trung tâm thành phố và sân bay Long Thành vẫn là thách thức lớn, trong khi hệ thống giao thông kết nối đến nay chưa đáp ứng kỳ vọng.

Ông đề xuất giai đoạn đầu nên chuyển vận tải hàng hóa, dịch vụ bảo dưỡng máy bay và một số tuyến bay sang Long Thành, còn Tân Sơn Nhất tiếp tục giữ vai trò chính tại trung tâm TPHCM, hướng tới khai thác dịch vụ hàng không chất lượng cao.

Phối cảnh Nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Chia sẻ tại hội thảo với vai trò Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không, cho biết, việc xây dựng và khai thác sân bay Long Thành được đánh giá là chưa có tiền lệ, mang tính mới mẻ và có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không, quá trình nghiên cứu phương án khai thác phải bám sát mục tiêu ban đầu, hướng tới xây dựng Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Việc phân chia khai thác phải theo lộ trình chuyển tiếp, bảo đảm an toàn, thuận tiện và không làm đứt gãy chuỗi vận tải. Hạ tầng kết nối Long Thành đang được Chính phủ đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Ông khẳng định, Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục khai thác sau khi có thêm cảng hàng không Long Thành, có thể đóng vai trò hỗ trợ Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM với các chuyến bay thương gia, quốc tế không thường lệ. Nhà chức trách sẽ cân nhắc nhiều kịch bản khác nhau để tìm phương án tối ưu, không chỉ giới hạn trong đề xuất của tư vấn Hàn Quốc.

Sân bay Long Thành đang gấp rút hoàn thiện.

Trước khi sân bay Long Thành được đầu tư phát triển, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang là sân bay lớn nhất cả nước. Sân bay Tân Sơn Nhất đứng đầu cả nước về tổng diện tích khai thác (hơn 1.500 ha) và công suất hàng hóa và số lượng hành khách phục vụ mỗi năm.

Đây là cửa ngõ hàng không lớn nhất phía Nam, trung tâm kết nối quốc tế và nội địa, chiếm tỷ trọng vận chuyển hành khách, hàng hóa hàng không lớn nhất cả nước.

Theo kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 2021 của Tổ chức chuyên xếp hạng vận tải hàng không Skytrax (Anh), Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất được vinh danh top 10 sân bay tốt nhất thế giới trong nhóm các sân bay có năng lực phục vụ 20 - 25 triệu khách/năm.

Hiện nay, dù đã được mở rộng nhà ga và nâng cấp hạ tầng, Tân Sơn Nhất vẫn thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm, do nhu cầu tăng nhanh.