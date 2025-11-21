Số phận siêu dự án của đại gia Hứa Thị Phấn

Vừa qua, VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hoàng Trinh (SN 1959), Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982), Lâm Kim Dũng (SN 1955) và Hứa Xường (SN 1955) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là những người họ hàng đại gia Hứa Thị Phấn (SN 1947, cựu Chủ tịch Công ty CP Phú Mỹ; đã mất).

Nhóm các bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, Phó giám đốc), Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, cán bộ tín dụng) và Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, Trưởng phòng tín dụng).

Siêu dự án trở nên hoang tàn. Ảnh: Duy Khang

Năm 2000, Ban Quản lý khu Nam Thành phố giao Công ty Phú Mỹ lập quy hoạch phát triển Khu 13 Khu Đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, trong đó có Khu 13D, diện tích 279.269 m².

Sau đó, UBND TPHCM tạm giao cho Công ty Phú Mỹ diện tích đất 253.585 m² tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ (thuộc Khu 13D) để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng khu dân cư, nhà ở.

Từ năm 2003 đến năm 2006, Công ty Phú Mỹ đã sử dụng nguồn tiền tự có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; sau đó, trình đề xuất quy hoạch chỉ tiết1/500 cho Ban quản lý Khu Nam phê duyệt Dự án Khu dân cư.

Khu dân cư Garden City là Dự án xây dựng Khu dân cư phức hợp trên diện tích đất 240.000 m² nằm trong phần đất 279.269 m² mà Công ty Phú Mỹ đã được giao lập quy hoạch từ năm 2000.

Năm 2007, bà Hứa Thị Phấn sử dụng pháp nhân Công ty Phú Mỹ vay vốn tại Agribank Mạc Thị Bưởi.

Tài sản thế chấp cho hợp đồng vay là toàn bộ Dự án xây dựng khu dân cư trên diện tích 279.269 m² (trong đó có diện tích 240.000 m² trong liên doanh với hai Công ty Malaysia) để vay 250 tỉ đồng. Đến nay, Agribank chưa thu hồi được số tiền 73,3 tỉ đồng.

Về nguồn gốc siêu dự án này, ngày 9-9-2003, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 3751/QÐUB về việc thu hồi 253.585 m² đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ) và tạm giao cho Công ty Phú Mỹ để bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng khu nhà ở.

Tháng 10-2006, Công ty Phú Mỹ trình Công văn số 73/CV ngày 23-10-2006 và được UBND xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ) xác nhận diện tích đất đã thoả thuận bồi thường là 282.087 m² trên tổng số 279.269 m² đất được giao (hoàn tất101%); nguồn tiền bồi thường không phải tiền từ ngân sách nhà nước.

Ngày 31-12-2008, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 5709/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất 240.000 m² giao cho Công ty Phú Mỹ Á Châu thuê đất đầu tư dự án Khu dân cư phức hợp (Quyết định 5709).

Ngày 9-6-2008, Công ty Phú Mỹ cùng với 2 công ty khác ký phụ lục sửa đổi hợp đồng liên doanh với nội dung: Công ty Phú Mỹ thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất được được giao đất và góp vốn vào liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất như theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai năm 2003.

Sau đó, Công ty Phú Mỹ và Công ty Phú Mỹ Á Châu có cùng gửi công văn đến Ban Quản lý Khu Nam đề nghị thu hồi Quyết định 5709 và chuyển sang hình thức giao diện tích 240.000 m² cho Công ty Phú Mỹ góp vốn vào liên doanh theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai năm 2003.

Sau đó, Ban Quản lý Khu Nam tham mưu cho UBND TPHCM ban hành Quyết định số 4973/QÐ-UBND ngày 2-11-2009 về việc giao Công ty Phú Mỹ diện tích đất 279.269 m2 để công ty này góp vốn liên doanh thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư phức hợp Phú Mỹ 13D (Quyết định 4973).

Đến tháng 9-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (cũ) ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK474769 (số vào sổ CT37346) với diện tích 240.000 m² tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ) đứng tên Công ty Phú Mỹ. Nguồn gốc sử dụng đất theo Quyết định 4973 của UBND TPHCM, cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định 99 của Ban Quản lý Khu Nam.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) chưa giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công ty Phú Mỹ vì UBND huyện Bình Chánh (cũ) chưa hoàn tất việc thu hồi, cập nhật chỉnh lý biến động đất.