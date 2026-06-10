Số tiền 7 tỷ đồng khiến MC Mai Ngọc gán mác khoe khoang

Từ sau khi kết hôn với doanh nhân và sinh con đầu lòng, cuộc sống của MC Mai Ngọc nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên mạng xã hội, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường xoay quanh gia đình, việc chăm con, tập luyện giữ dáng cũng như cuộc sống tại căn biệt thự sang trọng của nhà chồng.

Cho đến mới đây, Mai Ngọc tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi tiết lộ về một khoản đầu tư bất động sản. Theo chia sẻ của nữ MC, cô từng mua một bất động sản với giá khoảng 5 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là sau một thời gian, đã có người ngỏ ý mua lại với mức giá gần gấp đôi là hơn 12 tỷ đồng. Với những thông tin này, Mai Ngọc ngầm khoe việc đầu tư của mình đã cho lãi hơn 7 tỷ đồng.

Không chỉ câu chuyện bất động sản, nhiều cư dân mạng còn nhắc đến những nội dung quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Mai Ngọc như hành trình giảm cân sau sinh, những buổi tập luyện thể thao, các video đi dạo trong khuôn viên biệt thự hay cuộc sống thường ngày bên gia đình. Trên nhiều diễn đàn, không ít cư dân mạng cho rằng hình ảnh của Mai Ngọc đã có sự thay đổi đáng kể kể từ khi cô tái hôn và bước sang cuộc sống mới. Nếu trước đây nữ MC chủ yếu chia sẻ về công việc tại VTV, thói quen tập luyện hay những góc nhìn tích cực trong cuộc sống, thì thời gian gần đây trang cá nhân của cô xuất hiện nhiều hơn những nội dung liên quan đến gia đình, nhà cửa, các khoản đầu tư và cuộc sống được cho là khá sung túc.

Mai Ngọc khoe khoản đầu tư bất động sản tăng hơn gấp đôi giá trị

Một số ý kiến cho rằng tần suất xuất hiện dày đặc của những bài đăng xoay quanh biệt thự nhà chồng, hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh, những chuyến nghỉ dưỡng hay các câu chuyện đầu tư tài chính vô tình tạo cảm giác Mai Ngọc đang "flex" quá đà. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngao ngán khi cho rằng nội dung trên trang cá nhân của Mai Ngọc thời gian qua có phần lặp lại. Theo những khán giả này, việc liên tục xuất hiện những hình ảnh gắn với cuộc sống đủ đầy khiến công chúng dễ nảy sinh cảm giác cô đang muốn cố chứng minh cuộc sống hiện tại khác nhiều so với hôn nhân trước đây.

Khác với nhiều phu nhân hào môn, Mai Ngọc thường xuyên đăng ảnh bên trong biệt thự nhà chồng

Nhiều ý kiến cho rằng cô đang phô trương cuộc sống giàu có

Việc Mai Ngọc thường xuyên đăng ảnh tập luyện cũng bị mang ra bàn tán

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng những tranh cãi nhắm vào Mai Ngọc đang bị đẩy đi quá xa. Theo nhóm ý kiến này, nữ MC vốn là người thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội từ nhiều năm nay và việc kể lại một khoản đầu tư có lời không đồng nghĩa với hành động khoe khoang tài sản. Không ít người chỉ ra rằng trước cả khi tái hôn, Mai Ngọc đã xây dựng hình ảnh gắn liền với lối sống kỷ luật, yêu thích thể thao, chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân. Những bài đăng về chế độ ăn uống, tập luyện, chăm sóc sắc đẹp hay các góc nhỏ trong cuộc sống đời thường đã xuất hiện trên trang cá nhân của cô từ rất lâu. Do đó, việc nữ MC tiếp tục chia sẻ những nội dung tương tự sau khi lập gia đình được xem là điều hoàn toàn nhất quán với hình ảnh mà cô theo đuổi.

Một số cư dân mạng cũng cho rằng việc Mai Ngọc cởi mở hơn trong chuyện gia đình hay cuộc sống sau khi sinh con đầu lòng là tâm lý dễ hiểu. Sau những biến cố trong đời sống cá nhân, nữ MC đang bước vào giai đoạn mới với nhiều niềm vui nên việc muốn lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ không có gì bất thường. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét các bài đăng của Mai Ngọc chủ yếu mang tính ghi lại hành trình cá nhân hơn là cố tình phô bày sự giàu có.

Song song với những bình luận mỉa mai thì nhiều người đứng về phe Mai Ngọc

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng công chúng đôi khi có xu hướng nhạy cảm hơn với những nội dung liên quan đến tài sản hoặc cuộc sống sung túc. Vì thế, bất kỳ chia sẻ nào về nhà cửa, đầu tư hay điều kiện sống cũng dễ trở thành chủ đề gây tranh luận. Theo họ, nếu những thông tin được chia sẻ một cách tự nhiên và không mang tính khoe mẽ quá đà thì không nên vội vàng gắn cho người trong cuộc những nhận xét tiêu cực. Trước những tranh luận đang diễn ra, Mai Ngọc hiện chưa có phản hồi nào liên quan đến các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi đó, câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với nhiều quan điểm khác nhau.

Mai Ngọc đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã giàu có

Cuộc sống hiện tại của Mai Ngọ c

Mai Ngọc sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô được đông đảo khán giả biết đến với vai trò MC, BTV của VTV và từng gắn bó nhiều năm với các bản tin thời tiết, chương trình thời sự. Nhờ ngoại hình nổi bật, phong thái thanh lịch cùng lối dẫn chuyên nghiệp, Mai Ngọc được công chúng ưu ái gọi là "MC đẹp nhất VTV". Ngoài công việc truyền hình, cô còn nhận được sự quan tâm nhờ hình ảnh người phụ nữ hiện đại theo đuổi lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập luyện và chăm sóc bản thân.

Hiện tại, Mai Ngọc đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người chồng doanh nhân sau khi tái hôn vào cuối năm 2024. Tháng 4/2025, nữ MC chào đón con trai đầu lòng và bước sang một chương mới trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường xoay quanh việc chăm con, hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh, các hoạt động tập luyện thể thao cũng như cuộc sống gia đình. Dù tạm giảm tần suất xuất hiện trên sóng truyền hình để dành thời gian cho tổ ấm nhỏ, Mai Ngọc vẫn duy trì sức hút lớn, mỗi động thái đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Hậu tái hôn, nữ MC chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Người ta hay ví hôn nhân như một canh bạc. Nhưng thật ra nó không chỉ là chuyện may rủi. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không đến từ vận may, mà là từ sự lựa chọn, sự thấu hiểu và cách cả hai cùng vun đắp mỗi ngày".

Mai Ngọc sẽ cho chồng lên sóng vào những dịp đặc biệt

Ảnh: FBNV