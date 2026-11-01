Số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa công bố cho thấy số trẻ em chào đời trong nửa đầu năm nay tại quốc gia này tăng khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025. Sự gia tăng có thể phản ánh tác động của việc số cuộc kết hôn tại Nhật Bản tăng trở lại trong năm 2024, sau nhiều năm suy giảm trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, những số liệu thống kê gần đây cho thấy triển vọng phục hồi số ca sinh tại Nhật Bản vẫn chưa rõ ràng. Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2026, số cuộc kết hôn tại nước này giảm 708 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 229.458 trường hợp. Bên cạnh đó, theo số liệu sơ bộ tính đến hết tháng 9/2026, tổng số trẻ chào đời, bao gồm cả trẻ mang quốc tịch Nhật Bản sinh ra ở nước ngoài và trẻ mang quốc tịch nước ngoài sinh ra tại Nhật Bản, đạt 523.304 trẻ, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo địa phương, số trẻ chào đời trong 6 tháng đầu năm nay tăng tại 24 trong tổng số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản, trong đó mức tăng được ghi nhận rõ nét tại các khu vực đô thị. Trong đó, t hủ đô Tokyo đứng đầu cả nước với 41.745 trẻ chào đời, tăng 1.864 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh tổng số trẻ chào đời trên phạm vi cả nước chỉ tăng 1.379 trẻ.

Đứng thứ hai là Osaka với 25.431 trẻ, tăng 292 trẻ, tiếp theo là Kanagawa với 23.961 trẻ, tăng 122 trẻ, và Aichi với 21.325 trẻ, tăng 392 trẻ. Các địa phương khác ghi nhận số trẻ chào đời tăng gồm Saitama với 18.489 trẻ, tăng 88 trẻ; Chiba với 15.946 trẻ, tăng 121 trẻ; và Fukuoka với 15.294 trẻ, tăng 308 trẻ.

Ở chiều ngược lại, nhiều địa phương vẫn ghi nhận số trẻ chào đời tiếp tục thấp. Điển hình là tỉnh Tottori có số trẻ chào đời thấp nhất cả nước, với 1.383 trẻ, mặc dù tăng nhẹ 7 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Akita với 1.402 trẻ, giảm 45 trẻ; Kochi với 1.454 trẻ, giảm 39 trẻ; Shimane với 1.548 trẻ, giảm 43 trẻ; và Tokushima với 1.710 trẻ, giảm 6 trẻ.

Trong khi đó, các tỉnh Ishikawa, Niigata và Tochigi ghi nhận mức giảm tương đối lớn, với số trẻ chào đời giảm lần lượt 416 trẻ, 330 trẻ và 258 trẻ so với cùng kỳ năm 2025.

Các em bé Nhật Bản trong một lễ hội truyền thống tại thành phố Kyoto (Ảnh: Reuters)

Những số liệu trên cho thấy sự phục hồi về số trẻ chào đời trong nửa đầu năm nay diễn ra không đồng đều giữa các địa phương. Mức tăng tập trung chủ yếu tại những khu vực đô thị lớn, trong khi tình trạng suy giảm vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương khác. Một quan chức Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết hiện chưa thể dự đoán số trẻ chào đời trong cả năm 2026 sẽ tăng hay giảm so với năm trước.

Nhật Bản đang phải đối mặt với xu hướng suy giảm số trẻ chào đời kéo dài hơn nửa thế kỷ. Số trẻ sinh ra hằng năm tại nước này có xu hướng giảm kể từ năm 1975, xuống dưới ngưỡng 1 triệu trẻ vào năm 2016 và tiếp tục giảm xuống dưới 700.000 trẻ vào năm 2024. Trong năm 2025, Nhật Bản chỉ ghi nhận 671.270 trẻ chào đời, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp số ca sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Đáng chú ý, tốc độ suy giảm số trẻ chào đời tại Nhật Bản đang diễn ra nhanh hơn khoảng 15 năm so với các dự báo của Viện Nghiên cứu quốc gia về dân số và an sinh xã hội Nhật Bản. Trước tình hình này, Chính phủ Nhật Bản đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế đà suy giảm số ca sinh, trong đó có việc mở rộng chế độ trợ cấp trẻ em.

Ngày 27/11, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đề xuất trợ cấp 10 triệu yen (khoảng 62.700 USD) cho gia đình sinh con thứ ba trở lên, giảm thuế liên quan đến sinh con và nuôi dạy trẻ, mở rộng chính sách miễn phí chăm sóc trẻ em và hỗ trợ điều trị vô sinh. LDP dự kiến đưa các đề xuất cụ thể vào Phương châm cơ bản về điều hành và cải cách kinh tế - tài chính của Chính phủ Nhật Bản năm 2027.



