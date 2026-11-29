Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Rosatom (Nga) chưa nắm được kế hoạch cụ thể triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Paks-2 tại Hungary trong năm 2027, do đang chờ kết quả rà soát của chính phủ nước này.

Nhà máy điện hạt nhân Paks-2 do Rosatom xây dựng và chính phủ Nga cấp vốn vay. Dự án có tổng vốn đầu tư 12,5 tỷ euro (13,7 tỷ USD), gồm 2 lò phản ứng với tổng công suất 2,4 GW.

Trả lời báo Izvestia, Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho biết tập đoàn chưa xác định được kế hoạch cuối cùng cho năm tới. “Hiện chúng tôi chưa có thông tin rõ ràng về kế hoạch cuối cùng cho năm tới. Chúng tôi đang chờ chính phủ Hungary hoàn tất quá trình rà soát”, ông nói.

Theo ông Likhachev, những thay đổi gần đây trong bộ máy lãnh đạo chính trị Hungary chưa ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại công trường. Các hoạt động thi công vẫn được duy trì, Rosatom tiếp tục thực hiện kế hoạch hiện tại và hai bên vẫn trao đổi về các vấn đề tài chính.

Người đứng đầu Rosatom bày tỏ hy vọng chính quyền Hungary sẽ tiếp tục triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh nhà máy điện hạt nhân mới trước hết phục vụ lợi ích của người dân nước này. “Nhà máy điện hạt nhân Paks là cần thiết đối với người dân Hungary. Nga và Rosatom không cần dự án này nhiều bằng chính người dân Hungary”, ông Likhachev nói.

Sau khi chính phủ Hungary thay đổi, chính quyền mới đã khởi động quá trình rà soát dự án Paks-2. Các hãng tin Anh đưa tin hồi tháng 10 rằng Budapest đang cân nhắc thay thế Rosatom khỏi vị trí tổng thầu của dự án. Khả năng thay đổi vai trò của tập đoàn Nga vì vậy trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý đối với tương lai công trình.

Bên cạnh quá trình rà soát của Hungary, dự án còn đối mặt nguy cơ phát sinh khó khăn từ các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Likhachev cảnh báo những hạn chế tài chính trong dự thảo gói trừng phạt thứ 22 của EU nhằm vào Nga có thể cản trở hoạt động hợp tác với các nhà thầu châu Âu tham gia xây dựng Paks-2. l

Theo lãnh đạo Rosatom, một điểm đáng chú ý của dự án là mạng lưới cung ứng đa dạng. Ngoài các doanh nghiệp Nga và Hungary, nhiều công ty đến từ Đức, Pháp và các nước EU khác cũng tham gia. Vì vậy, Rosatom đặc biệt lo ngại các biện pháp trừng phạt có thể làm gián đoạn hoạt động của nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài, từ thanh toán, logistics, tuyển dụng nhân sự đến triển khai công việc trực tiếp tại công trường.

Ông Likhachev cho rằng mọi biện pháp hạn chế đều gây tác động tiêu cực, trong khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân là quá trình kéo dài, đòi hỏi sự ổn định về giải pháp kỹ thuật và cơ cấu tổ chức.

“Rõ ràng, toàn bộ gói trừng phạt trước hết gây tổn hại cho các nước châu Âu và các nhà thầu của chúng tôi”, ông nói, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sẽ ưu tiên cách tiếp cận thực tế thay vì lợi ích chính trị ngắn hạn.

Ngày 23/11, Ủy ban châu Âu công bố dự thảo gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga. Đề xuất bao gồm các biện pháp hạn chế đối với khoảng 60 ngân hàng Nga, các nền tảng tiền mã hóa và một số dịch vụ thanh toán bổ sung. Gói trừng phạt cần được cả 27 quốc gia thành viên EU nhất trí thông qua trước khi có hiệu lực.