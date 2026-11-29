Theo The Nation Thailand, gia đình Chirathivat cùng lãnh đạo Central Group và các công ty thành viên đã thông báo lịch tang lễ tại chùa Wat Debsirindrawas Ratchaworawiharn ở Bangkok. Các nghi thức bắt đầu ngày 1/12; lễ hỏa táng dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 3/12. Gia đình đề nghị khách viếng không mang vòng hoa. Nguyên nhân và chi tiết cụ thể của tai nạn chưa được công bố.

Theo The Nation Thailand, Phoom là con trai bà Nidsinee Chirathivat và là thành viên thế hệ thứ tư của gia tộc đứng sau Central Group. Ông tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Đại học Tufts, sau đó nhận bằng MBA từ Trường Quản lý UCLA Anderson tại Mỹ.

Trước khi trở về Thái Lan tham gia doanh nghiệp gia đình, Phoom từng làm Phó chủ tịch phụ trách Đông Nam Á tại L Catterton ở Singapore. Theo The Nation Thailand, ông cũng từng góp phần phát triển hoạt động của Central Group tại Việt Nam, trong đó có thời gian phụ trách chuỗi cửa hàng bách hóa Robins.

Central Group là tập đoàn bán lẻ và bất động sản thương mại của Thái Lan, do gia đình Chirathivat điều hành. Theo lịch sử doanh nghiệp do Central Retail công bố, Central Retail — đơn vị bán lẻ thuộc Central Group — mua lại Big C Việt Nam vào tháng 4/2016.

Sau khi trở về Thái Lan, Phoom đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Central Pattana (CPN), công ty phát triển và quản lý bất động sản của tập đoàn. Theo The Nation Thailand, ông phụ trách mảng khách sạn và đầu tư thay thế, góp phần mở rộng hoạt động khách sạn, trong đó có thương hiệu GO Hotel. Ông cũng thúc đẩy các hướng đầu tư mới như trung tâm dữ liệu và vốn đầu tư mạo hiểm.

Ngoài công việc tại CPN, Phoom đồng sáng lập CG Capital Advisory và giữ vai trò đối tác quản lý. Theo The Nation Thailand, quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên của công ty có quy mô 10 tỷ baht, tập trung vào lĩnh vực khách sạn, du lịch và bất động sản nhà ở cao cấp. Ông cũng tham gia ban điều hành của Park Hyatt Bangkok và Hilton Pattaya, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị trung tâm thương mại Megabangna.

Theo The Nation Thailand, Phoom được đồng nghiệp ghi nhận là nhà điều hành có tầm nhìn, góp phần đưa Central Group mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới. Gia đình, đồng nghiệp và giới kinh doanh Thái Lan đang bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông.

Nguồn: Tổng hợp