Máy bay trinh sát điện tử Bombardier ARTEMIS II được phát hiện bay ở rất gần tỉnh Kaliningrad của Nga.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay và nguồn tin công khai, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không đã bay song song với một máy bay trinh sát, được thiết kế để tiếp nhiên liệu trên không, cho phép phi hành đoàn kéo dài đáng kể nhiệm vụ trinh sát.

Theo dịch vụ kiểm soát không lưu, máy bay trinh sát điện tử Bombardier ARTEMIS II đăng ký tại Mỹ, cất cánh từ căn cứ ở Constanta, Romania, đã hoạt động trong khu vực lãnh thổ Nga tách rời vào ngày 28/11.

Máy bay này bay theo đường bay khép kín, sử dụng không phận Ba Lan và Litva, cũng như các khu vực trên vùng biển trung lập của Biển Baltic, mà không vi phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga.

Thông thường, máy bay trinh sát này hoạt động theo một số lộ trình: Ngoài việc bay quanh khu vực Kaliningrad, nó còn bay trên vùng biển trung lập ở phía Nam Biển Đen, trên các khu vực trung tâm của những quốc gia vùng Baltic - với một điểm ngoặt gần bờ biển Estonia thuộc Vịnh Phần Lan - cũng như tại khu vực Địa Trung Hải.

Các chuyên gia lưu ý, cường độ các chuyến bay trinh sát của NATO gần khu vực Kaliningrad đã tăng lên đáng kể trong tháng qua.

Trong khi trước đây những chuyến bay này chủ yếu được thực hiện vào các ngày trong tuần, thì hiện nay máy bay trinh sát của liên minh thường xuyên tiến hành giám sát kéo dài hàng giờ vào các ngày cuối tuần.

Kể từ đầu năm 2026, sự hiện diện của máy bay Bombardier ARTEMIS II gần khu vực này đã được phát hiện hơn 70 lần, với chuyến bay đầu tiên diễn ra vào chiều ngày 2/1.

Lần gần nhất Bombardier ARTEMIS II bay quanh khu vực Kaliningrad là vào ngày 24/11.

Việc tăng cường trinh sát trên không dọc biên giới phía Tây của Nga diễn ra trong bối cảnh NATO đang tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia Pikne 2026 tại Estonia, và hoạt động gia tăng của máy bay trinh sát của liên minh trên Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần nhấn mạnh, các chuyến bay như vậy của máy bay trinh sát nước ngoài gần biên giới Nga là hành động khiêu khích, và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực Baltic.