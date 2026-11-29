Trong hai ngày 18 và 19/11, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo các nền kinh tế đến dự Hội nghị cấp cao APEC.

Dù hội nghị đã khép lại và các nhà lãnh đạo đã về nước, những câu chuyện bên lề tại APEC vẫn tiếp tục được truyền thông Trung Quốc hé lộ.

Theo tờ SCMP, một nhân viên khách sạn Conrad Thâm Quyến, nơi Tổng thống Putin lưu trú, kể rằng ban đầu ông không nghĩ Tổng thống Nga sẽ ăn các món Trung Hoa.

Món thịt heo hấp phủ thịt và trứng cua- Ảnh: CHINESE RESTAURANT AWARD

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin từ đoàn tùy tùng rằng ông Putin yêu thích ẩm thực địa phương, khách sạn đã bổ sung nhiều đặc sản vào thực đơn.

Ông Âu Quốc Khánh, bếp trưởng phụ trách ẩm thực Trung Hoa của khách sạn, chia sẻ với SZTV News rằng hai món chân giò om và tai lợn chế biến theo kiểu địa phương được Tổng thống Nga đặc biệt yêu thích.

"Chân giò om và tai lợn chúng tôi chế biến có hương vị rất ngon. Sau khi thưởng thức, ông Putin còn chủ động gọi lại những món này vào ngày hôm sau", ông Âu kể.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga nhiều lần gọi món cá đù vàng hấp gừng cát tươi và thịt lợn hấp nghiền phủ thịt cua, gạch cua, ăn kèm sốt giấm hoa hồng.

Cá đù vàng hấp gừng

Cả hai đều nằm trong thực đơn nhà hàng Ch’ao, chuyên phục vụ ẩm thực Quảng Đông và Triều Sán, thuộc khách sạn Conrad Shenzhen và được giới thiệu trong Michelin Guide. Hai món có giá lần lượt 268 nhân dân tệ (khoảng 40 USD) và 588 nhân dân tệ khi đặt trực tuyến.

Theo ông Âu, sau mỗi bữa ăn, nhân viên phục vụ nhận thấy các đĩa thức ăn gần như được dùng hết. Thành viên đoàn tùy tùng sau đó cũng xác nhận Tổng thống Nga rất hài lòng với những món ăn khách sạn chuẩn bị.

"Thậm chí, ông ấy còn đóng gói một số món để mang lên máy bay", vị bếp trưởng cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu trú tại khách sạn The Langham, nằm ở khu Phúc Điền – trung tâm thương mại sầm uất của Thâm Quyến. Khách sạn tọa lạc trên đại lộ Thâm Nam, tuyến đường nổi tiếng với hàng cây xanh cùng những tòa nhà chọc trời.

Chân giò và cá hấp - Ảnh: HK01

Không chỉ chú ý đến nơi lưu trú, ông Trump còn quan sát khá kỹ cảnh quan thành phố trong quá trình di chuyển. Sau khi trở về Washington, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại ấn tượng về những tuyến đường tại Thâm Quyến trong cuộc họp báo.

"Tôi đã nhìn những dải phân cách, nhìn những con đường... Chúng không có bất kỳ ổ gà nào", ông Trump nói. "Những con đường này hoàn hảo".

Ẩm thực Trung Quốc cũng là chủ đề được ông Trump nhắc đến sau chuyến đi. Trong một buổi tiệc tối gần đây dành cho các nhà đầu tư lớn vào đồng tiền meme $TRUMP tại bang Virginia, Tổng thống Mỹ được hỏi về món ăn Trung Quốc yêu thích.

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã chiêu đãi tôi những món ăn Trung Quốc tuyệt vời. Tôi không biết đó là món gì, nhưng chúng rất ngon", ông Trump trả lời, khiến những người tham dự bật cười.

Tại tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC, thực khách được phục vụ thực đơn gồm nhiều món đặc trưng của ẩm thực Quảng Đông. Các món ăn bao gồm súp bong bóng cá nấu ô liu xanh, tôm hùm xào gừng và hành lá, cá mú hấp xì dầu cùng các loại dim sum.

Bữa tiệc còn có rượu vang đỏ, vang trắng đến từ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ và rượu vang đá vải thiều địa phương. Riêng loại vang đá vải thiều sau đó trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng bán hết.

Trong buổi tiệc tối dành cho các nhà đầu tư đồng $TRUMP, ông Trump còn giới thiệu những bức ảnh in bóng bẩy chụp cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du.

Ba nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên bên lề APEC vào ngày 19/11. Nội dung thảo luận tập trung vào các rủi ro hạt nhân, nguồn cung nhiên liệu toàn cầu và cải tổ Liên Hợp Quốc.

Theo SCMP