So với 6 thành phố trên cả nước, TPHCM 'không có đối thủ'

Tại Hội thảo tổng kết diễn đàn phát triển Công Thương TPHCM do Sở Công Thương phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ vừa tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho rằng, việc sáp nhập hành chính mở ra không gian phát triển mới, giúp thành phố bước vào giai đoạn mang tầm vóc siêu đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ.

TPHCM đã tiếp nhận hơn 150 hiến kế, trong đó 31 đề xuất tiêu biểu tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Lãnh đạo thành phố khẳng định, với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á sẽ sớm trở thành hiện thực.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các doanh nghiệp, chuyên gia bên cạnh mô hình công trình triển lãm trong nhà mang hình dáng thần Kim Quy. Ảnh: Quang Định.

GS, TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng, để nắm bắt cơ hội, TPHCM cần khai thác thêm các “không gian phát triển mới” như biển, bầu trời, lòng đất, không gian số và văn hóa. Theo ông Thiên, việc phát huy tiềm năng các cụm cảng Cần Giờ, Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải sẽ giúp thành phố trở thành trung tâm logistics ngang tầm với các cảng lớn toàn cầu.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế. “Muốn hoàn thành sứ mệnh, TPHCM cần được trao cơ chế tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm” - ông Thiên nói và cho biết thêm, nếu tận dụng đúng lợi thế, thành phố cùng các tỉnh lân cận có thể hợp lực thành “rồng ba đầu” mạnh mẽ.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, TPHCM. Ảnh: Quang Định.

Các chuyên gia cũng cho rằng, với vị thế đầu tàu, TPHCM cũng mang trong mình động lực phát triển lớn. Vấn đề hiện nay, Việt Nam chưa có tọa độ cạnh tranh toàn cầu thật sự mạnh, hội nhập sâu. Hiện so với 6 thành phố cả nước, TPHCM “không có đối thủ”. Tuy nhiên so với các siêu đô thị của châu Á, vị thế của TPHCM vẫn còn thua kém nhiều mặt.

Ông Đinh Hồng Kỳ - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - cho rằng, đô thị mới không chỉ lớn về quy mô mà còn sở hữu hệ sinh thái cảng - công nghiệp - logistics liền mạch, kết nối từ trung tâm đến cửa ngõ biển sâu quốc tế. Đây là nền tảng để tái thiết kế chuỗi cung ứng theo chuẩn mực toàn cầu.