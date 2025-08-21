Sốc: Các nhà khoa học tìm thấy một con cá voi 26 triệu năm tuổi trông giống hệt một Pokémon

Pokémon có thể không có thật, nhưng các nhà khoa học vừa phát hiện ra sinh vật ngoài đời thực gần giống nhất với những sinh vật hư cấu này trên bãi cát của một bãi biển Úc. Theo báo cáo của tờ Toronto Sun, một loài cá voi cổ đại vừa được phát hiện, và nó giống hệt Pokémon Kyogre.

Hóa thạch này được các nhà khoa học ước tính có niên đại khoảng 26 triệu năm, rất lâu trước khi anime Pokémon ra đời vào cuối những năm 90. Sinh vật này, được đặt tên là Janjucetus dullardi, thậm chí còn được những người phát hiện ra nó mô tả là "một sự kết hợp kỳ lạ giữa cá voi, hải cẩu và Pokémon", càng cho thấy những điểm tương đồng của nó với Pokémon Kyogre hệ Nước.

Các nhà khoa học phát hiện ra hóa thạch trông giống hệt Pokémon Kyogre

Hộp sọ của Janjucetus dullardi được phát hiện vào năm 2019 trên một bãi biển ở Victoria, Úc. Với đôi mắt lồi to, hàm răng nhọn và thân hình tương đối nhỏ so với các loài cá voi khác, chỉ dài khoảng 3 mét, sinh vật này trông giống một nhân vật hoạt hình hơn là một loài động vật.

Hóa thạch ban đầu được phát hiện bởi một cư dân Úc, chứ không phải một nhà khoa học. Ross Dullard tình cờ tìm thấy hộp sọ và quyết định tặng nó cho bảo tàng Victoria để họ có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn về loài mới bí ẩn này. Khi các nhà khoa học bắt đầu phân tích, sự giống nhau giữa hộp sọ và Pokémon Kyogre là điều không thể bỏ qua.

Kyogre trông khá giống cá voi, với vây lớn ở hai bên thân và trên đỉnh đầu, cùng mõm ngắn và tròn. Đây là một Pokémon mạnh mẽ, sinh trưởng tốt dưới nước. Mỗi hình dạng của Kyogre đều có nét riêng biệt, nhưng tất cả đều sở hữu những đặc điểm giống cá voi khiến Kyogre và Janjucetus dullardi trông rất giống nhau.

Nhiều Pokémon có hình dáng giống động vật, nhưng ít có Pokémon nào giống hệt Kyogre

Nhiều Pokémon có nét tương đồng với động vật ngoài đời thực, nhưng ít có Pokémon nào trông giống hệt Kyogre và con cá voi hóa thạch. Theo Erich Fitzgerald, giám tuyển cấp cao về cổ sinh vật có xương sống tại Viện Nghiên cứu bảo tàng Victoria, con cá voi mà họ đang nghiên cứu "có vẻ ngoài dễ thương một cách giả tạo", khiến nó càng giống Kyogre hơn.

Không giống như những loài cá voi khổng lồ khác, Janjucetus dullardi nhỏ hơn, và thậm chí còn đáng yêu theo một cách nào đó mặc dù rõ ràng là một loài săn mồi, bằng chứng là hàm răng sắc nhọn của nó. Trong Pokémon, Kyogre có tông màu xanh lam tươi sáng vui tươi và những đường nét mềm mại, thân thiện, nhưng cũng che giấu sức mạnh thực sự của nó, khiến người xem quên mất rằng nó thực chất là một kẻ thù đáng gờm.

Việc phát hiện ra Janjucetus dullardi không chỉ là một bước tiến lớn đối với cộng đồng khoa học mà còn là lời nhắc nhở rằng nhiều nhân vật Pokémon hiện có chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các loài động vật ngoài đời thực. Có những Pokémon trông giống cáo, khỉ, hải cẩu, vịt và rất nhiều loài động vật khác.

Điểm hấp dẫn của Pokémon nằm ở việc các nhân vật kết hợp các yếu tố của động vật thực tế với sức mạnh đáng kinh ngạc. Trong trường hợp hóa thạch cá voi này, tác giả của Kyogre chắc chắn không thể tận mắt chứng kiến một con cá voi 26 triệu năm tuổi để lấy cảm hứng, nên sự giống Pokémon đặc biệt này là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Theo Screenrant