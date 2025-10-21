Sốc khi phát hiện 11 khối u trong não

Một người mẹ ban đầu cho rằng cơn đau xương sườn và các cơn chóng mặt là do kiệt sức đã vô cùng sốc khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi và phát hiện có 11 khối u trong não.

Lisa Gillies, 53 tuổi, đã nhận tin dữ rằng cô mắc ung thư phổi giai đoạn 4 vào tháng 12 năm 2023. Căn bệnh đã di căn lên não do một đột biến gen EGFR – loại đột biến thường thấy ở người không hút thuốc.

Trước đó, Lisa đã thường xuyên làm các xét nghiệm máu vì tình trạng thiếu sắt, rồi quay lại gặp bác sĩ khi cảm thấy chóng mặt. Sau đó, kết quả chụp CT tại Bệnh viện Bournemouth (Anh) cho thấy có một vùng mờ bất thường ở phổi, và kết quả sinh thiết đã xác nhận chẩn đoán ung thư.

Lisa Gillies (phải) chụp ảnh cùng con gái.

Trước đại dịch Covid, Lisa từng gặp các vấn đề về xoang và đau xương sườn, nhưng bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do công việc nặng nhọc của cô – khi đó cô đang làm việc tới 60 giờ mỗi tuần với vai trò nhân viên dọn dẹp.

Lisa, một cựu nhân viên dọn dẹp đến từ Salisbury, Anh, kể lại: “Người ta cho rằng đó chỉ là do công việc tôi làm, hoặc do áo ngực tôi mặc khiến vùng đó bị kích ứng. Tôi liên tục làm xét nghiệm máu vì bị thiếu sắt – chuyện này kéo dài suốt hai năm mà không có gì bất thường xảy ra.”

Cô kể thêm: “Tôi quay lại khám vì bị chóng mặt vài lần, và bác sĩ yêu cầu nghe tim. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi nói rằng họ nghĩ tim tôi có vấn đề, nhưng không nghiêm trọng. Tôi được chuyển đến Bournemouth để chụp CT, rồi nhận được cuộc gọi từ y tá nói rằng họ phát hiện có vùng mờ ở phổi, nhưng vẫn không nghĩ đó là điều gì nghiêm trọng.”

Lisa sốc khi biết mình có 11 khối u trong não. (Ảnh minh họa)

“Họ mời tôi đến làm sinh thiết, và khi đó, tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi đi chụp PET, và trong buổi gặp tiếp theo thì họ nói tôi có 11 khối u trong não và bị ung thư phổi giai đoạn 4.”

"Tôi nhớ lúc nhận chẩn đoán, tôi chỉ biết gào tên con gái mình – tôi nằm lì trên giường hai ngày. Nhưng sau đó, tôi tự vực dậy. Tôi từng rất khỏe mạnh. Tôi làm việc 60 giờ mỗi tuần – và vẫn tiếp tục làm việc sáu tháng sau khi được chẩn đoán. Dù không may mắn, nhưng tôi vẫn may hơn ở chỗ loại ung thư của tôi có phương pháp điều trị.”

Lisa lập tức bắt đầu điều trị bằng thuốc uống, loại thuốc này đã giúp làm nhỏ khối u chính ở phổi và loại bỏ các ổ di căn trong não. Tuy nhiên, kiểu điều trị này có thể giảm hiệu quả theo thời gian, và hiện tại Lisa đang gây quỹ để có thể tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên biệt hơn.

Lisa nói: "Tôi từng nghĩ chỉ người hút thuốc mới bị ung thư phổi. Chuyện này khiến tôi phải suy nghĩ lại về cuộc sống. Cuộc đời ngắn lắm, phải biết tận hưởng."

"Mọi người lúc nào cũng nói với tôi là họ rất tiếc – nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi chỉ có thể tận hưởng cuộc sống – tôi khá mạnh mẽ và kiên cường.”