Sốc trước hình ảnh New York ngập lụt kinh hoàng, đã có người tử vong

Mưa lớn và gió mạnh đã tấn công thành phố New York vào thứ Năm (29/10), gây ngập lụt đường sá, gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm và làm chậm quá trình đi lại buổi tối trên khắp các quận.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo lũ quét cho phần lớn thành phố cho đến cuối buổi chiều, với lượng mưa lên tới 5 cm mỗi giờ ở một số khu vực. Gió giật lên tới 80 km/h, buộc phải đóng cửa cầu và gây mất điện cục bộ, đặc biệt là trên đảo Staten.

Giao thông công cộng bị ảnh hưởng nặng nề. Lũ lụt trên diện rộng khiến nhiều chuyến tàu bị chậm trễ. Dịch vụ phà trên Đảo Staten cũng bị tạm dừng trong thời gian ngắn do cơn bão. Tại các sân bay JFK và LaGuardia, việc dừng hoạt động sớm hơn trong ngày đã gây ra tình trạng chậm trễ chuyến bay kéo dài đến tận tối.

Mưa lớn gây ngập lụt ở New York (Mỹ)

2 người tử vong trong tầng hầm ngập nước

Các quan chức cho biết hai người đàn ông đã tử vong trong tầng hầm bị ngập nước khi mưa lớn làm ngập hệ thống thoát nước của thành phố.

Cảnh sát cho biết một người đàn ông 39 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và không phản ứng trong tầng hầm bị ngập nước ở East Flatbush, Brooklyn.

Đội cứu hộ FDNY đã vào tầng hầm ngập nước lúc khoảng 4:25 chiều và đưa anh ta ra ngoài. Anh ta được đưa đến Bệnh viện Quận Kings, nơi anh ta được tuyên bố là đã tử vong.

"Tôi đã ở đây khi họ kéo thi thể anh ấy ra khỏi nước", Akiva, bạn của nạn nhân, cho biết.

Những người hàng xóm nói với Eyewitness News rằng người đàn ông này sống ở tầng hầm và đã quay lại để cứu một trong hai con chó của mình nhưng không thể ra ngoài.

"Ông ấy là một người rất trong sáng và giản dị," Akiva nói. "Thực ra ông ấy chẳng cần gì nhiều. Ông ấy là người cho đi chứ không phải người nhận lại."

Các đội cứu hộ đã bơm nước ra khỏi những ngôi nhà trong khu vực, nơi người dân đang chìm trong lo lắng với mỗi giọt mưa.

"Mỗi lần trời mưa, tim tôi lại đập nhanh và huyết áp tăng cao vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra", chủ nhà Renee Phillips cho biết.

Hình ảnh ghi nhận tại New York hôm 29/10

Trong một vụ việc riêng biệt ở Washington Heights, một người đàn ông 43 tuổi được phát hiện bất tỉnh và không phản ứng trong một phòng lò hơi bị ngập nước, theo cảnh sát.

Đội cứu hộ khẩn cấp của Sở Cảnh sát New York đã đưa người đàn ông ra khỏi phòng lò hơi và xe cứu thương tuyên bố anh đã tử vong ngay tại hiện trường.

Hậu quả của những trận mưa bão ngày càng trở nên thảm khốc đối với người dân thành phố New York, khiến họ cảm thấy như mình đang bị lũ cuốn ra khỏi thành phố và giờ đây đang mất đi những người hàng xóm của mình.

"Tại sao đường sá ở đây lại được trải nhựa không bằng phẳng đến mức nước chảy thành vòng cung như thuyền Noah? Bởi vì mọi người không nghĩ - có lẽ chúng ta nên san phẳng mọi thứ", Akiva nói.

Cảnh sát đang điều tra cả hai vụ việc.

Nguồn: CNN, ABC News