Sốc với chiếc điện thoại 2,2 tỷ đồng ở Việt Nam: Đại gia Việt vẫn là chịu chơi nhất Đông Nam Á

Theo nghiên cứu của Milieu Insight tại Đông Nam Á, thiết bị công nghệ là loại hàng xa xỉ được mua nhiều nhất năm 2023. Đáng chú ý, Việt Nam dẫn đầu với tỷ lệ 54% , cao hơn mức trung bình khu vực. Trong đó, 44% người tham gia khảo sát cho biết tính độc đáo của sản phẩm như thiết kế hoặc tay nghề thủ công là yếu tố quyết định khiến họ xuống tiền .

Điều này cho thấy hành vi tiêu dùng đối với sản phẩm công nghệ xa xỉ đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Họ tìm kiếm những quà tặng gắn liền với dấu ấn cá nhân và mang tính độc đáo. Dưới đây là 3 dòng điện thoại có giá đắt nhất nhì thị trường Việt Nam và đang gây "sốt".

Signature V 4G Stainless Steel Pure Silver

Signature V 4G Stainless Steel Pure Silver được chế tác từ thép không gỉ cao cấp. Theo hãng, đây là mẫu điện thoại dành riêng cho những người lãnh đạo mạnh mẽ.

Thiết bị tích hợp sóng 4G, giúp duy trì kết nối ổn định, đồng hành cùng chủ nhân trong mọi khoảnh khắc, từ bàn họp đến cuộc gặp gỡ xã giao đầy phong cách. Đồng thời, sản phẩm còn sở hữu hệ thống loa đặc biệt được gia công bằng gốm Ceramic có khả năng cách âm hoàn hảo, giúp các cuộc đàm thoại được bảo mật cao hơn.

Mẫu máy này có giá từ 480 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đến Vertu Việt Nam thường lựa chọn chế tác riêng như thay đổi chất liệu, màu da lưng hay khắc chữ ký tay. Chính sự cá nhân hóa này tạo nên một thiết bị phản chiếu bản sắc của người sở hữu, đồng thời trở thành món quà xa xỉ mang giá trị vượt xa giá trị vật chất.

Signature V 4G Stainless Steel Pure Silver là 1 trong những mẫu điện thoại xa xỉ tại Việt Nam.

Pure Black Lizard Red

Pure Black Lizard Red khá đặc biệt với mặt lưng được bọc da thằn lằn quý hiếm, tông đỏ rực rỡ nổi bật. Vertu nhấn mạnh, mẫu sản phẩm này phù hợp giúp các “nữ cường nhân” sử dụng trong mọi bối cảnh, từ buổi trà chiều đến sự kiện quan trọng.

Đặc biệt, bàn phím của máy được nâng đỡ bởi 4,75 carats đá ruby, từng chi tiết đều được hoàn thiện thủ công bởi các nghệ nhân hàng đầu thế giới, máy có giá từ 629 triệu đồng.

Khách hàng trải nghiệm Pure Black Lizard Red. Theo Vertu Việt Nam, trước dịp lễ 02/9, lượng khách hàng quan tâm và mua điện thoại Signature V 4G làm quà tặng có dấu hiệu tăng mạnh hơn so với quý trước.

Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold

Với mức giá hơn 2,2 tỷ đồng, Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold khẳng định vị thế như một trong những phiên bản đỉnh cao của Vertu. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật chế tác thủ công trứ danh và chất liệu quý hiếm bậc nhất - vàng nguyên khối 18K được tạo hình tỉ mỉ, bao trọn thân máy mang lại vẻ ngoài quyền lực và xa xỉ.

Mặt lưng của máy được bọc da bê, từng chi tiết của máy được chế tác thủ công với độ chính xác tuyệt đối.

Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold có giá 2,2 tỷ đồng.

Điện thoại Vertu đắt vì sử dụng vật liệu quý hiếm như vàng, platinum, da cá sấu, đá quý và kim cương, cùng với quá trình chế tác thủ công hoàn toàn bởi các nghệ nhân lành nghề, tốn nhiều thời gian và công sức. Ngoài ra, người dùng còn được hưởng các dịch vụ độc quyền và đẳng cấp như Concierge (hỗ trợ phong cách sống), Security (bảo mật) và Life (mua sắm cao cấp), gia tăng giá trị và trải nghiệm cho người sở hữu.







