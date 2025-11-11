Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bằng Kiều đang sở hữu 3 bất động sản ở Mỹ và Việt Nam.

Bằng Kiều là gương mặt quen thuộc trong dòng nhạc trữ tình, với sự nghiệp nhiều năm gắn bó cùng khán giả trong và ngoài nước. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị, từ khuôn viên rộng lớn tại Mỹ đến các căn hộ cao cấp tại TP.HCM và Hà Nội.

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 1.

Cơ ngơi ở Mỹ

Bằng Kiều sở hữu khuôn viên rộng rãi lên tới 2.000 m² tại bang California, Mỹ. Trong không gian này, nam ca sĩ dành 400m² để xây nhà gỗ, phần còn lại được thiết kế hồ cá và khu vực chơi bonsai, tạo chốn nghỉ dưỡng yên bình. Dù không tiết lộ giá trị cụ thể, ước tính căn biệt thự của Bằng Kiều tại Mỹ có thể lên đến hàng triệu USD.

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 2.

Bằng Kiều dành một phần diện tích nhà ở để thiết kế hồ cá

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 3.

Không gian sống rộng rãi lên đến 2.000 m²

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 4.

Một góc trong khu vực sân vườn của Bằng Kiều

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 5.

Các thiết kế bonsai trong nhà

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 6.

Nam ca sĩ thường tự tay chăm sóc và tạo dáng cho những chậu bonsai

Điểm đặc biệt trong khuôn viên của Bằng Kiều tại Mỹ là từ cổng chính đến các lối đi đều được đặt tên theo những con phố nổi tiếng ở Hà Nội. Cách bố trí này phần nào cho thấy quy mô rộng rãi của cơ ngơi 2.000m².

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 7.

Bằng Kiều đặt tên những con phố nổi tiếng ở Hà Nội trong khuôn viên nhà

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 8.

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 9.

2 cơ ngơi ở Việt Nam

Bên cạnh không gian sống tại Mỹ, Bằng Kiều còn sở hữu hai căn hộ chung cư cao cấp ở Việt Nam, tại TP.HCM và Hà Nội. Căn hộ 160 m² ở Hà Nội tọa lạc ngay cửa ngõ phố cổ, sở hữu 2 mặt tiền phố Lương Yên - Nguyễn Khoái, với giá trị ước tính lên đến chục tỷ đồng. Căn hộ tại TP.HCM cũng là bất động sản cao cấp, có thiết kế hiện đại, tiện nghi.

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 10.

Bằng Kiều không tiết lộ chi tiết về không gian tại Hà Nội, nhưng nam ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh với tầm nhìn từ căn hộ chung cư ra toàn cảnh thành phố

Soi bất động sản của Bằng Kiều ở Mỹ và Việt Nam- Ảnh 11.

Một góc trong căn hộ cao cấp của Bằng Kiều ở TP.HCM.

