Sợi Thế Kỷ tăng vốn điều lệ vượt 1.400 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

CTCP Sợi Thế Kỷ (MCK: STK, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 31/10/2025, Sợi Thế Kỷ đã hoàn tất phân phối gần 43,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 1.544 cổ đông, còn lại 388,4 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý IV/2025.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:45, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 45 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 434,9 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán.

Ảnh minh họa

Sau đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Sợi Thế Kỷ tăng từ hơn 96,6 triệu cổ phiếu lên hơn 140,1 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 966,4 tỷ đồng lên hơn 1.401,2 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó Sợi Thế Kỷ đã công bố thông tin về việc nhận được các Quyết định của Thuế TP.HCM liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

Cụ thể, theo Quyết định số 3719/QĐ-XPHC ngày 3/11/2025 của Cục Thuế TP.HCM, Sợi Thế Kỷ đã có hành vi khai sai và sử dụng hóa đơn không hợp pháp dẫn đến tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn, thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 103 của Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006.

Với hành vi nêu trên, Sợi Thế Kỷ không bị xử phạt do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải khắc phục hiệu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế truy thu hơn 222,8 triệu đồng.

Đồng thời còn phải nộp số tiền chậm nộp tiền thuế gần 157,7 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế này được tính đến hết ngày 28/10/2025, Sợi Thế kỷ có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu vào Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp tiền thuế mà Sợi Thế Kỷ phải nộp theo quyết định nêu trên là gần 380,5 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Quyết định số 11348/QĐ-TPHCM ngày 3/11/2025 của Cục Thuế TP.HCM, Sợi Thế Kỷ phải nộp gần 36,4 triệu tiền thu bồi hoàn thuế và gần 27,3 triệu tiền chậm nộp tiền thuế tính đến ngày 28/10/2025.