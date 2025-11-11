Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sợi Thế Kỷ tăng vốn điều lệ vượt 1.400 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

11-11-2025 - 12:17 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 31/10/2025, Sợi Thế Kỷ đã hoàn tất phát hành gần 43,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 1.544 cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 1.401,2 tỷ đồng.

CTCP Sợi Thế Kỷ (MCK: STK, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 31/10/2025, Sợi Thế Kỷ đã hoàn tất phân phối gần 43,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 1.544 cổ đông, còn lại 388,4 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý IV/2025.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:45, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 45 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 434,9 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán.

Sợi Thế Kỷ tăng vốn điều lệ vượt 1.400 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Sợi Thế Kỷ tăng từ hơn 96,6 triệu cổ phiếu lên hơn 140,1 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 966,4 tỷ đồng lên hơn 1.401,2 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó Sợi Thế Kỷ đã công bố thông tin về việc nhận được các Quyết định của Thuế TP.HCM liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

Cụ thể, theo Quyết định số 3719/QĐ-XPHC ngày 3/11/2025 của Cục Thuế TP.HCM, Sợi Thế Kỷ đã có hành vi khai sai và sử dụng hóa đơn không hợp pháp dẫn đến tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn, thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 103 của Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006.

Với hành vi nêu trên, Sợi Thế Kỷ không bị xử phạt do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải khắc phục hiệu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế truy thu hơn 222,8 triệu đồng.

Đồng thời còn phải nộp số tiền chậm nộp tiền thuế gần 157,7 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế này được tính đến hết ngày 28/10/2025, Sợi Thế kỷ có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu vào Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp tiền thuế mà Sợi Thế Kỷ phải nộp theo quyết định nêu trên là gần 380,5 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Quyết định số 11348/QĐ-TPHCM ngày 3/11/2025 của Cục Thuế TP.HCM, Sợi Thế Kỷ phải nộp gần 36,4 triệu tiền thu bồi hoàn thuế và gần 27,3 triệu tiền chậm nộp tiền thuế tính đến ngày 28/10/2025.

PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
sợi thế kỷ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNDirect dự báo VN-Index tiếp tục điều chỉnh trước khi hướng lên mốc 1.720 điểm vào đầu 2026

VNDirect dự báo VN-Index tiếp tục điều chỉnh trước khi hướng lên mốc 1.720 điểm vào đầu 2026 Nổi bật

Mức điều chỉnh 200 điểm là bình thường, nhiều nhóm cổ phiếu có cơ hội lội ngược dòng

Mức điều chỉnh 200 điểm là bình thường, nhiều nhóm cổ phiếu có cơ hội lội ngược dòng Nổi bật

Vừa nâng vốn điều lệ, VinEnergo mở rộng sang bán lẻ điện

Vừa nâng vốn điều lệ, VinEnergo mở rộng sang bán lẻ điện

11:51 , 11/11/2025
Giám đốc Phân tích PSI: Nhiều yếu tố thuận lợi đang hội tụ, thị trường chứng khoán có thể trở lại vùng đỉnh lịch sử ngay cuối năm

Giám đốc Phân tích PSI: Nhiều yếu tố thuận lợi đang hội tụ, thị trường chứng khoán có thể trở lại vùng đỉnh lịch sử ngay cuối năm

11:28 , 11/11/2025
Dự phóng VN-Index có thể vượt 1.800 điểm vào năm 2026, chuyên gia Mirae Asset điểm tên một số nhóm ngành tiềm năng “đón sóng”

Dự phóng VN-Index có thể vượt 1.800 điểm vào năm 2026, chuyên gia Mirae Asset điểm tên một số nhóm ngành tiềm năng “đón sóng”

11:27 , 11/11/2025
Nóng: FTSE công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam và tỷ trọng dự kiến khi nâng hạng

Nóng: FTSE công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam và tỷ trọng dự kiến khi nâng hạng

11:02 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên