Soi tiến độ siêu dự án nằm tại khu đô thị "nhà giàu" có giá đất đắt đỏ bậc nhất Thủ đô, chỉ cách Hồ Tây vài phút di chuyển, sát công viên gần 70ha, kết nối loạt tuyến metro

Khu vực này cũng hưởng lợi từ một số tuyến metro được quy hoạch. Trong đó, tuyến số 14 kết nối từ cầu Thăng Long qua khu vực Hồng Hà đến Gia Lâm; tuyến số 10 kết nối Đông Anh với Võ Chí Công, Vành đai 3, Vành đai 2,5 và Times City. Tuyến số 2 được quy hoạch kết nối sân bay Nội Bài với Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và khu vực phía Nam Hà Nội, qua đó mở thêm các hướng kết nối và rút ngắn thời gian di chuyển trong khu vực.