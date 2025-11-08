Solaria Rise - lựa chọn của thế hệ "dịch chuyển để sống tốt hơn"

Từ làn sóng "dịch chuyển để sống tốt hơn" đến sự ra đời của Solaria Rise

Vài năm trở lại đây, "work-life balance" trở thành đích đến của thế hệ trẻ thành thị. Giữa nhịp đô thị xoay vần với vô vàn deadline và ánh đèn văn phòng, họ chọn cách sống chậm lại nhưng không đứng yên - có thể làm việc ở bất cứ đâu nhưng cũng thoải mái tận hưởng bất cứ khi nào.

Nhịp sống ấy thôi thúc người trẻ rời khỏi phố thị tất bật, tìm đến những vùng đất mới đủ gần để kết nối công việc, nhưng cũng vừa đủ xa để lắng nghe nhịp thở của riêng mình. Cộng hưởng với sự thay đổi trong khẩu vị an cư, giá nhà lõi đô thị ngày càng vượt ngưỡng cũng góp phần đẩy nhanh xu hướng "dịch chuyển để sống tốt hơn".

Bắt nhịp tinh thần ấy, Solaria Rise, phân khu cao tầng giữa lòng Waterpoint, ra đời như biểu tượng cho tinh thần "sống rực rỡ như ánh mặt trời". Và mỗi ký tự trong tên gọi SOLARIA cũng trở thành một chương trong câu chuyện sống của người trẻ.

"S trong Smart Living - Sống thông minh": Solaria Rise mở ra hành trình sống thông minh và linh hoạt, nơi người trẻ có thể làm việc, tận hưởng và phát triển bản thân trong cùng một không gian, nhịp sống hiện đại hòa cùng thiên nhiên mang đến trải nghiệm cân bằng – một "ngôi nhà" đúng nghĩa cho thế hệ năng động.

"O trong Opening Community - Cộng đồng kết nối": Solaria Rise quy tụ cộng đồng cư dân trẻ, cởi mở và đầy năng lượng tích cực. Tại đây, mỗi người không chỉ là hàng xóm mà còn là những người bạn đồng hành cùng chia sẻ giá trị sống hiện đại, cùng kiến tạo một môi trường sống văn minh và gắn kết.

Tọa lạc tâm điểm cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, dự án chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 40 phút di chuyển.

"L trong Lifestyle Hub - Tâm điểm phong cách sống": Solaria Rise sở hữu chuỗi tiện ích: co-working space cho người trẻ chuộng phong cách làm việc linh hoạt; phòng gym hiện đại, công viên ven sông, Central Park 25ha cho tín đồ thể thao, cùng Country Club và bến thuyền cho những ai yêu nhịp sống sôi nổi. Tất cả được quy hoạch bài bản trong không gian tích hợp, tạo nên một trung tâm phong cách sống liền mạch và trọn vẹn.

"A trong Aspire Future - Khơi nguồn tương lai": Với mức giá từ 1,39 tỷ đồng, Solaria Rise là bước khởi đầu vừa vặn cho hành trình an cư và tích sản của người trẻ. Nhưng hơn cả giá trị hữu hình, đó là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành, khi người trẻ bắt đầu tự chủ cuộc sống, và xây dựng nền tảng tài chính - tinh thần - cộng đồng để vun đắp tương lai bền vững.

"R trong Resort-Inspired Landscape - Cảm hứng nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị": Lấy cảm hứng từ phong cách sống "resort living", Solaria Rise được bao bọc bởi mảng xanh, hồ nước và tầm nhìn hướng sông Vàm Cỏ Đông, mang trọn cảm giác thư thái vào nhịp sống thường nhật.

Solaria Rise được bao bọc bởi mảng xanh, hồ nước.

"I trong Innovation - Đổi mới trong kiến tạo chuẩn sống": Được quy hoạch bởi CM+ (Úc) - đơn vị đạt Giải Vàng Quy hoạch Đô thị Quốc gia, Solaria Rise thể hiện tinh thần đổi mới trong từng chi tiết kiến trúc: Thiết kế mở đón sáng, đón gió tự nhiên và công nghệ vận hành thông minh. Tất cả tiên phong kiến tạo chuẩn sống khác biệt cho người trẻ tại khu Tây TP.HCM.

"A trong Active & Healthy Living - Sống năng động, khỏe mạnh": Năng lượng sống khỏe được lan tỏa trong từng nhịp sinh hoạt, thông qua chuỗi tiện ích phong phú như đường chạy bộ, khu thể thao, yoga garden, công viên ven sông, hồ bơi xanh mát…

Solaria Rise - hành trình sống trọn giữa đại đô thị tích hợp Waterpoint

Tọa lạc ở khu Tây TP.HCM và ngay trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint, Solaria Rise thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích quy mô đã hiện hữu của toàn khu. Từ Công viên trung tâm 25ha, vịnh nước ngọt 8,6ha, Country Club, tiện ích giáo dục - y tế chuẩn quốc tế đến tuyến dạo bộ ven sông và khu thể thao ngoài trời, mọi trải nghiệm đều trong tầm vài phút di chuyển.

Rời khu đô thị, thời gian đến trung tâm Sài Gòn được rút ngắn trong hành trình 40 phút di chuyển, nhờ mạng lưới hạ tầng đồng bộ tại khu Tây TP.HCM và 03 tuyến xe buýt đã vận hành từ dự án đến các điểm trung tâm TP.HCM; mở ra một hành trình sống trọn – nơi làm việc, nghỉ ngơi và tận hưởng hòa làm một.

Cư dân Solaria Rise được tận hưởng hệ tiện ích quy mô của đại đô thị Waterpoint.

Ai cũng có cho mình 24 giờ mỗi ngày, nhưng tại Solaria Rise, mỗi khoảnh khắc đều được sống trọn theo nhịp riêng của từng người. Mỗi buổi sáng, cư dân Solaria Rise bắt đầu ngày mới bằng vòng chạy ven sông, hít căng lồng ngực làn gió mát lành trước khi mở laptop làm việc trong không gian yên tĩnh, ngập tràn ánh nắng. Chỉ 40 phút di chuyển, họ đã có mặt ở trung tâm TP.HCM cho những cuộc gặp gỡ hay cà phê đối tác. Và khi trở về tổ ấm, họ lại tìm thấy nhịp sống thường nhật chậm rãi và an nhiên quen thuộc. Bởi mỗi khi chiều xuống, bữa BBQ bên hồ, vài vòng chèo kayak rộn tiếng cười hay lớp yoga giữa hoàng hôn khiến mọi căng thẳng tan, để ngày sống trọn vẹn khép lại bằng bình yên.

Tại Solaria Rise, mỗi người luôn được sống trọn từng khoảnh khắc theo nhịp riêng.

Khi giấc mơ an cư không còn gói gọn trong "bán kính trung tâm", Solaria Rise được xem là điểm đến để người trẻ hiện thực hóa phong cách sống đa tầng trải nghiệm: Sống thông minh - Sống xanh - Sống kết nối - Sống năng lượng. Đó là lý do trong bức tranh "dịch chuyển để sống tốt hơn" của thế hệ mới, Solaria Rise là lựa chọn "chuẩn bài" cho những ai muốn tìm sự cân bằng giữa kết nối và an yên.

Sự kiện Khách hàng Solaria Rise – Chất sống Resort giữa lòng Waterpoint

Thời gian: 09h00 – 17h00 | 15/11/2025

Địa điểm: Sales Gallery, Waterpoint, Bến Lức – Tây Ninh

Khám phá không gian sống năng động, tham gia "Lễ hội Bia" cực chill, trải nghiệm thuyền điện – xe ngựa – chụp ảnh Kimono và hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn. Nhận quà trải nghiệm & ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách tham dự!

Thông tin chi tiết: Hotline 0981 39 33 22 / Website: waterpoint.com.vn / Fanpage: facebook.com/waterpoint.com.vn