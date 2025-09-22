Sớm biết 3 điều này thì giờ lương đã không lẹt đẹt 8-9 triệu/tháng

Đó là thực trạng chung của không ít người. Dù có thâm niên đi làm, cũng không phải nhân sự non nớt, nhưng mức lương dường như mãi dậm chân tại điểm bắt đầu. Trong khi đó, có những người chỉ sau vài năm đã vượt mốc 20-30 triệu đồng, rồi tiến dần đến các vị trí quản lý.

Lý do của sự khác biệt này không hẳn chỉ là may mắn, phần lớn bắt nguồn từ việc họ đã sớm ý thức và thực hành một số nguyên tắc quan trọng trong sự nghiệp.

1. Đầu tư cho kỹ năng thay vì chỉ chờ tăng lương theo thâm niên

Nhiều người đi làm thường nghĩ: "C ứ gắn bó lâu dài thì sếp sẽ tăng lương thôi" . Nhưng thực tế, lương tăng chỉ vì đã làm lâu, lương tăng theo giá trị mà bạn mang lại cho công ty. Nếu gắn bó lâu mà kỹ năng của bạn không khác gì so với ngày đầu vào làm, thì 5 năm hay 10 năm cũng không tạo ra được bước đột phá.

Đầu tư cho kỹ năng ở đây không chỉ là đi học lấy bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến công việc, mà còn là trau dồi những điều mà bất kỳ môi trường nào cũng cần: Ngoại ngữ, làm việc với AI, giao tiếp - đàm phán,... Những năng lực này giúp bạn không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà còn có khả năng "nhảy việc" với mức lương cao hơn, hoặc đủ tự tin để thương lượng tăng lương.

2. Biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân để bản thân không mờ nhạt

Một sai lầm khác khiến mức lương mãi lẹt đẹt là người ta không biết làm thế nào để chứng minh năng lực của mình cho người khác thấy và công nhận. Trong một tập thể, không phải cứ làm nhiều, làm giỏi là tự khắc được thăng chức hay tăng lương. Điều quan trọng là bạn cần có "thương hiệu cá nhân", nghĩa là người khác nhớ đến bạn ở một thế mạnh cụ thể.

Điều này có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như chủ động chia sẻ kiến thức chuyên môn trên mạng xã hội, tham gia các hội thảo nghề nghiệp, kết nối với cộng đồng cùng ngành, hay thậm chí chỉ là xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công ty. Khi thương hiệu cá nhân được định hình, bạn sẽ trở thành ứng viên sáng giá cho các cơ hội lớn hơn: Được săn đón bởi công ty khác, được cấp trên đề bạt vào dự án trọng điểm, hoặc có thêm công việc, thêm nguồn thu nhập bên ngoài.

3. Đa dạng hóa thu nhập thay vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất

Sai lầm phổ biến khiến nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn lương lẹt đẹt chính là suy nghĩ hài lòng với 1 nguồn thu nhập. Thực tế, trong thời đại kinh tế số và xu hướng làm việc linh hoạt, chỉ phụ thuộc vào một công việc toàn thời gian là vô cùng rủi ro.

Không chỉ thu nhập bị giới hạn, mà còn là sự an toàn của bản thân. Nếu công ty gặp khó khăn hoặc mình vô tình bị sa thải, chẳng có nguồn thu nào khác, tình cảnh chắc chắn là bấp bênh.

Những người có tầm nhìn từ sớm, vì thế, sẽ tìm cách đa dạng hóa thu nhập. Điều quan trọng ở đây không phải là lập tức có thu nhập khủng, mà là tập thói quen làm việc chăm chỉ, không chê việc nhỏ, không ngại việc lớn. Càng sớm hình thành tư duy này, bạn càng dễ tạo ra sự bứt phá về tài chính và cả sự nghiệp. Một khi tổng thu nhập được mở rộng, bạn sẽ không còn bị kẹt ở mức "chỉ 7 con số" mỗi tháng nữa.

Và cuối cùng thì không có con đường sự nghiệp nào trải đầy hoa hồng. Điểm khác biệt giữa người kẹt ở mức lương thấp và người bứt phá để đạt thu nhập cao, chính là nhận thức và hành động sớm. Nếu bạn sớm đầu tư vào kỹ năng đúng xu hướng, biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân và đa dạng hóa nguồn thu nhập, thì sau 1-2 năm đi làm thôi, bức tranh tài chính của bạn sẽ hoàn toàn khác. Đừng để đến khi 30-35 tuổi mới tiếc, mới "giá như…." vì tiền lương nói riêng hay thu nhập nói chung là tấm gương phản chiếu chính xác giá trị của bạn cũng như những gì bạn đã đầu tư, góp nhặt trong quá khứ.