Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sớm hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô 3.764 ha

12-08-2025 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đề án Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ có 36 cơ chế, chính sách ưu đãi, trong đó 19 chính sách mới mang tính đề xuất mới, vượt trội

Sáng 12-8, Đoàn công tác số 2 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM do ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM dẫn đầu, đã có buổi làm việc về tiến độ xây dựng Khu Thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

Đề án FTZ Cái Mép Hạ có quy mô hơn 3.764 ha, gồm 3 khu chức năng với 8 phân khu liền kề: Khu đầu mối giao thông vận tải (cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt) rộng hơn 1.735 ha; khu kho bãi logistics và công nghiệp hơn 1.178 ha và khu công nghiệp công nghệ cao, đô thị – dịch vụ.

Sớm hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô 3.764 ha- Ảnh 1.

Hình thành Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển tại Cái Mép Hạ tạo động lực chiến lược, góp phần nâng tầm vị thế kinh tế biển và logistics của TP HCM.

Điểm nổi bật của Đề án là 36 cơ chế, chính sách ưu đãi, trong đó 19 chính sách mới mang tính đề xuất mới, vượt trội như: Cho phép sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao dịch chính; thu hút và quản lý nhân lực quốc tế chất lượng cao; cho phép thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng nước ngoài; tự do hóa lãi suất; ưu đãi thuế; phát triển "cảng xanh" và logistics thông minh. Mục tiêu là hình thành FTZ thế hệ mới, kết nối cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải với sân bay Long Thành và hành lang kinh tế xuyên Á, đưa TP HCM trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế hàng đầu Đông Nam Á.

Đề án đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trình Thủ tướng ngày 21-5-2025 và nhận được góp ý từ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Nhiều nhà đầu tư lớn đã bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, khung pháp lý cho mô hình FTZ tại Việt Nam hiện chưa hoàn thiện, thiếu các chính sách đặc thù, nhất là về miễn giảm thuế và ưu đãi đầu tư.

Sớm hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô 3.764 ha- Ảnh 2.

Đoàn Công tác số 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM làm việc với các đơn vị liên quan

Sở Công Thương TP HCM kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội quan tâm, xém xét, thúc đẩy để Đề án FTZ Cái Mép Hạ sớm được phê duyệt. Đồng thời, kiến nghị ban hành chiến lược phát triển FTZ như một công cụ chính sách quan trọng giai đoạn 2021-2030. UBND TP HCM cũng được đề nghị chỉ đạo các sở, ngành phối hợp triển khai nghiên cứu và bổ sung cơ chế đặc thù vào Nghị quyết 98 sửa đổi, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và vận hành hiệu quả FTZ.

Nếu được thông qua và triển khai, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ trở thành động lực chiến lược, góp phần nâng tầm vị thế kinh tế biển và logistics của TP HCM, đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sớm hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô 3.764 ha- Ảnh 3.

Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ có 36 cơ chế, chính sách ưu đãi, trong đó 19 chính sách mới, đột phá

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp trình cấp có thẩm quyền. Bà lưu ý, khi xây dựng các cơ chế đặc thù cần nêu rõ địa phương nào đang áp dụng để có cơ sở so sánh, tránh chung chung.

Bà Yến cũng kiến nghị xem xét lại quy định về sử dụng ngôn ngữ chính tại khu vực, trong đó tiếng Việt phải được xác định là ngôn ngữ chủ đạo, còn tiếng Anh chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Ngoài ra, các chính sách nổi trội cần tập trung vào những nội dung luật hiện hành chưa quy định, nhằm tạo điểm nhấn khác biệt cho địa phương.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, Trưởng đoàn công tác ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại buổi làm việc. Ông cho biết toàn bộ nội dung sẽ được rà soát, tổng hợp thành báo cáo gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ tiếp tục phân tích, đối chiếu với các quy định hiện hành, đồng thời kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền những nội dung cần tháo gỡ, vướng mắc để sớm hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Hàn Quốc muốn cùng Việt Nam tạo nên ‘kỳ tích sông Hồng’

Theo Ngọc Giang

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gặp gỡ tập đoàn thuộc Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, lãnh đạo một địa phương 'hé lộ' kế hoạch đón dòng vốn gần 7 tỷ USD vào 15/8

Gặp gỡ tập đoàn thuộc Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, lãnh đạo một địa phương 'hé lộ' kế hoạch đón dòng vốn gần 7 tỷ USD vào 15/8 Nổi bật

TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên.... nhận nhiệm vụ từ Thủ tướng

TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên.... nhận nhiệm vụ từ Thủ tướng Nổi bật

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Vingroup

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Vingroup

15:58 , 12/08/2025
Hàn Quốc muốn cùng Việt Nam tạo nên ‘kỳ tích sông Hồng’

Hàn Quốc muốn cùng Việt Nam tạo nên ‘kỳ tích sông Hồng’

15:45 , 12/08/2025
Từ 15/8, dùng thẻ BHYT theo cách này sẽ bị phạt đến 5 triệu, người dân cần lưu ý những gì?

Từ 15/8, dùng thẻ BHYT theo cách này sẽ bị phạt đến 5 triệu, người dân cần lưu ý những gì?

15:35 , 12/08/2025
Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về tiền lương, tuyển dụng viên chức

Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về tiền lương, tuyển dụng viên chức

15:35 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên