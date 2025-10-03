Sớm muộn thiên hạ cũng nhận ra: 3 kiểu căn hộ này là "vàng ròng", đáng giá từng cắc, càng ở càng vượng

Trong nhiều năm qua, khi mua nhà người ta thường nhìn vào những tiêu chí quen thuộc như: căn hộ vuông vắn, thoáng khí, phân tách hợp lý giữa không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi, nhiều ánh sáng tự nhiên, khu vực khô – ướt tách biệt. Những yếu tố này từng được xem là chuẩn mực để đánh giá một căn hộ đẹp.

Thế nhưng theo các chuyên gia bất động sản, ở thời điểm hiện tại các tiêu chí trên chỉ đủ để xếp vào nhóm căn hộ “khá tốt”, chứ chưa phải “vàng ròng”. Thực tế, những dự án cao cấp mới cho thấy: có ba loại hình căn hộ đặc biệt được đánh giá là càng ở càng thấy giá trị, vừa nâng cao chất lượng sống vừa có tiềm năng sinh lời khi chuyển nhượng.

1. Căn hộ có không gian vườn

Nếu trước đây, khái niệm vườn trong căn hộ chỉ gắn với tầng trệt hoặc penthouse thì nay xu hướng mới cho thấy, những căn hộ có thiết kế vườn ở bất kỳ tầng nào mới thật sự đáng giá.

Vườn trước nhà (như một khoảng sân riêng): Đây là phần diện tích thường được xem như “tặng kèm” nhưng lại mang đến giá trị sống rất lớn. Vườn nhỏ trước cửa giúp không gian thông thoáng, đón sáng và tạo cảm giác thư thái ngay khi bước vào nhà.

Vườn trên ban công hoặc logia: Mô hình nhà ở thế hệ thứ tư đã đưa ý tưởng này trở thành phổ biến. Cư dân ở mọi tầng đều có thể sở hữu “khoảng xanh riêng”, tạo cảnh quan sinh động, đồng thời gia tăng giá trị khi bán lại.

Những căn hộ dạng này không chỉ đem lại trải nghiệm sống cao cấp, mà còn giúp giữ giá tốt hơn hẳn so với thiết kế truyền thống.

2. Căn hộ có không gian lưu trữ đặc biệt

Khả năng lưu trữ quyết định sự gọn gàng và tiện nghi của một ngôi nhà. Các thiết kế phổ thông chỉ dừng lại ở tủ giày, tủ quần áo hay tủ bếp. Nhưng với căn hộ “vàng ròng”, không gian lưu trữ được nâng lên một tầm khác:

Phòng giày mũ (shoe room): Thay vì chỉ là kệ giày, một phòng nhỏ cạnh cửa ra vào có thể chứa giày dép, áo khoác, xe đẩy trẻ em hay ô dù. Không gian này giúp khu vực sảnh vào luôn gọn gàng và tăng thêm tính “nghi lễ” mỗi khi về nhà.

Phòng thay đồ riêng biệt: Được thiết kế sẵn, không phải cải tạo từ phòng ngủ thừa, phòng thay đồ không chỉ tăng sức chứa mà còn tạo cảm giác xa xỉ, khiến căn hộ trở nên đẳng cấp hơn.

Phòng kho hoặc phòng đa dụng: Dù nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng, phòng kho giúp giải quyết triệt để tình trạng đồ đạc vứt vương vãi khắp nơi.

Khu vực thang máy riêng (một thang – một hộ): Không chỉ tăng tính riêng tư, đây còn là điểm cộng lớn về an toàn, tiện ích và giá trị căn hộ.

3. Căn hộ toàn cảnh (panorama)

Sự xuất hiện của những căn hộ có tường kính hoặc cửa sổ toàn cảnh 270 độ đã thay đổi khái niệm về sang trọng. Không gian mở rộng tối đa, ánh sáng và tầm nhìn bao trùm mang lại cảm giác sống thượng lưu thực sự.

Khảo sát thực tế cho thấy, những căn hộ panorama có tính thanh khoản cực cao. Chủ sở hữu gần như không lo mất giá, ngược lại càng ở lâu thì mức độ khan hiếm càng tăng, khiến giá trị bán lại luôn vượt trội.



