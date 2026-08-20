Sớm vận hành các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam dịp nghỉ lễ 2-9

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Tuấn Lương.

Theo đánh giá giá của Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, các nhà đầu tư đã có cố gắng, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ, tuy nhiên, tiến độ hoàn thành toàn bộ các trạm còn chậm; một số trạm đã khai thác dịch vụ thiết yếu nhưng chưa có dịch vụ ăn uống, cung cấp nhiên liệu, sạc điện cho phương tiện.

Để hoàn thành các trạm dừng nghỉ, sớm cung cấp đầy đủ dịch vụ phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết; khẩn trương tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Đối với các trạm chưa có hoặc khai thác tạm công trình dịch vụ thiết yếu (như: trạm Diễn Châu - Bãi Vọt; Cam Lộ - La Sơn; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77; Vân Phong - Nha Trang; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo) yêu cầu khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 8-2026, đồng thời tăng cường công tác quản lý vận hành khai thác và tổ chức thi công để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Các ban quản lý dự án tập trung kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư về tiến độ thi công xây dựng và thực hiện đúng các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và hợp đồng.

Các khu quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra hiện trường các trạm dừng nghỉ trên địa bàn quản lý; kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đặc biệt là các trạm đã đưa vào khai thác; chủ động phối hợp và hướng dẫn Nhà đầu tư về công tác tổ chức giao thông đối với các trạm chuẩn bị đưa vào khai thác; định kỳ hàng tuần báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, chỉ đạo.