Sớm vượt quy hoạch, Sân bay Cam Ranh được đề xuất tăng công suất gấp nhiều lần

Nhu cầu sử dụng đất của toàn Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 628ha - Ảnh: ACV

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa trình Bộ Xây dựng xem xét, tiến hành các thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được đặt tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Giữ nguyên đường CHC, mở rộng nhà ga, sân đỗ máy bay

Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E và sân bay quân sự cấp I; công suất 25 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm; có đủ năng lực khai thác các loại tàu bay: B747, B777, B787, A321, A350 và tương đương trở xuống. Phương thức tiếp cận hạ cánh là thiết bị hạ cánh chính xác theo tiêu chuẩn CAT II.

Thời kỳ này, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh giữ nguyên đường cất hạ cánh (CHC) 02R/20L, kích thước 3.048mx45m, lề vật liệu mỗi bên rộng 7,5m; phá dỡ cất hạ cánh số 02L/20R hiện hữu, quy hoạch mới đường cất hạ cánh số 02L/20R cách đường cất hạ cánh 02R/20L là 360m, kích thước 3.051mx45m; lề vật liệu mỗi bên rộng 7,5m.

Quy hoạch giai đoạn này xác định mở rộng sân đỗ máy bay đảm bảo 61 vị trí đỗ tàu bay gồm 44 vị trí code C (có thể khai thác tàu bay A320, B737 và tương đương); 17 vị trí code E (có thể khai thác tàu bay A330; B787 và tương đương).

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cũng được quy hoạch hệ thống nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm.

Trong đó, xây dựng nhà ga hành khách T1 theo nhu cầu, công suất quy hoạch 21 triệu hành khách/năm (quốc nội hơn 8 triệu hành khách/năm, quốc tế gần 13 triệu hành khách/năm), giữ nguyên nhà ga T2 (quốc tế) công suất 4 triệu hành khách/năm.

Cảng cũng được quy hoạch tổng diện tích đất cho khu ga hàng hóa khoảng hơn 3ha. Xây dựng mới nhà ga hàng hóa tại vị trí về phía Bắc sân đỗ máy bay, tiếp giáp khu hangar; công suất nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 50.000 tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được xác định đáp ứng công suất 36 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm

Tới năm 2050 có thể đón 36 triệu hành khách/năm

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được xác định đáp ứng công suất 36 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn này cũng thực hiện mở rộng sân đỗ máy bay đảm bảo 86 vị trí đỗ tàu bay gồm 61 vị trí code C và 25 vị trí code E.

Hệ thống nhà ga hành khách được quy hoạch với công suất 36 triệu hành khách/năm.

Trong đó, mở rộng nhà ga T1 theo nhu cầu, công suất quy hoạch 32 triệu hành khách/năm (quốc nội 12 triệu hành khách/năm, quốc tế 20 triệu hành khách/năm), giữ nguyên nhà ga T2 (quốc tế) công suất 4 triệu hành khách/năm.

Ngoài ra, mở rộng nhà ga hàng hóa về phía nhà ga T2, công suất nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 100.000 tấn hàng hóa/năm, có thể mở rộng đảm bảo phát triển dài hạn.

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất quy hoạch Khu hàng không chung, hàng không tư nhân tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được xây dựng trên khu đất với diện tích khoảng 9.610m2, sân đỗ máy bay hàng không chung có diện tích khoảng 41.500m2.

Ước tính, nhu cầu sử dụng đất của toàn Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 628ha. Trong đó, diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý khoảng gần 588 ha; diện tích đất do quân sự quản lý khoảng hơn 40ha.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1006/QĐ-TTg ngày 14/7/2009 với quy mô công suất đến năm 2020 đạt 5,5 triệu hành khách/năm, đến năm 2030 đạt 8 triệu hành khách/năm.

Điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Cam Ranh để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

Kể từ khi được phê duyệt quy hoạch năm 2009, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã từng bước được đầu tư, hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng theo kế hoạch, đưa vào khai thác hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Khánh Hòa cũng như ngành hàng không cả nước.

Theo số liệu khai thác, năm 2019 - thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát - Cam Ranh đã đón hơn 9,7 triệu lượt hành khách. Đến năm 2024, sản lượng đạt gần 7 triệu lượt, tiệm cận công suất theo quy hoạch được phê duyệt.

Trước nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng gia tăng, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Cam Ranh nhằm bảo đảm phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

"Đây là cơ sở để từng bước đầu tư xây dựng Cam Ranh theo hướng hợp lý, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời theo kịp đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không trong tương lai", Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.