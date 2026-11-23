Ngày 22 và 23/11/2026, thị trường âm nhạc Việt Nam tiếp tục sôi động trước những động thái mới nhất từ Sơn Tùng M-TP. Sau thành công của sản phẩm Come My Way , nam ca sĩ chính thức khởi động chiến dịch quảng bá cho dự án tiếp theo bằng hàng loạt tín hiệu gây chú ý trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực.

Nam ca sĩ đã đồng loạt cập nhật ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội chính thức sang hình ảnh một chiếc xích lô màu đỏ mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Cùng thời điểm này, một mô hình xích lô cỡ lớn với thiết kế tương tự đã xuất hiện ngay trước khu vực Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường và khán giả hâm mộ.

Nam ca sĩ đã đồng loạt cập nhật ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội chính thức sang hình ảnh một chiếc xích lô màu đỏ

Một mô hình xích lô cỡ lớn với thiết kế tương tự đã xuất hiện ngay trước khu vực Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Mô hình xích lô được đặt trên bục trưng bày tại vị trí trung tâm, phía sau thân xe in tên các bản hit quen thuộc làm nên tên tuổi của nam nghệ sĩ

Mô hình xích lô được đặt trên bục trưng bày tại vị trí trung tâm, phía sau thân xe in tên các bản hit quen thuộc làm nên tên tuổi của nam nghệ sĩ như Hãy Trao Cho Anh, Chạy Ngay Đi cùng một số biểu tượng gắn liền với sự nghiệp của anh.

Trước khi tung ra hình ảnh chiếc xích lô, Sơn Tùng M-TP từng đưa ra những manh mối đầu tiên về sản phẩm mới. Tại một đêm diễn tổ chức vào tháng 9/2026, nam ca sĩ đã trực tiếp hé lộ với khán giả trên sân khấu rằng ca khúc tiếp theo của anh sẽ có tựa đề bắt đầu bằng chữ cái S. Tuy nhiên, mọi thông tin chi tiết về tên gọi đầy đủ cũng như dòng nhạc chủ đạo vẫn được phía nam ca sĩ giữ kín.

Trước đó, nam ca sĩ đã hé lộ với khán giả trên sân khấu rằng ca khúc tiếp theo của anh sẽ có tựa đề bắt đầu bằng chữ cái S

Mới đây, trong buổi trò chuyện trên chương trình podcast Zach Sang Show, Sơn Tùng M-TP tiếp tục chia sẻ thêm những chi tiết đáng chú ý về tiến độ thực hiện dự án. Anh xác nhận bản thu âm audio của ca khúc mới hiện đã gần hoàn tất và toàn bộ ekip đang chuẩn bị bước vào giai đoạn ghi hình cho MV. Đáng chú ý, Hàn Quốc chính là địa điểm được lựa chọn để thực hiện các cảnh quay cho sản phẩm lần này.

trong buổi trò chuyện trên chương trình podcast Zach Sang Show, Sơn Tùng M-TP xác nhận bản thu âm audio của ca khúc mới hiện đã gần hoàn tất và toàn bộ ekip đang chuẩn bị bước vào giai đoạn ghi hình cho MV

Sự kết hợp giữa biểu tượng xích lô mang đậm dấu ấn Việt Nam và bối cảnh ghi hình tại Hàn Quốc đang bước đầu khiến công chúng đặt ra nhiều giả thuyết về chủ đề cũng như màu sắc âm nhạc mà anh sẽ thể hiện trong dự án sắp tới.

Cùng với thông tin về bối cảnh quay MV tại Hàn Quốc, cộng đồng mạng cũng đổ dồn sự chú ý vào khả năng hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và nghệ sĩ quốc tế. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các thảo luận hiện tại là LNGSHOT, nhóm nhạc nam Hàn Quốc thuộc quản lý của công ty do Jay Park sáng lập. Nghi vấn này xuất phát từ chuỗi tương tác liên tục giữa hai bên trong thời gian qua. Sơn Tùng M-TP từng công khai bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ đến nhóm khi tham dự sự kiện âm nhạc Head In The Clouds 2026. Gần đây nhất, nam ca sĩ người Việt Nam tiếp tục có động thái chúc mừng LNGSHOT khi nhóm được vinh danh tại lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026).

Sơn Tùng M-TP từng công khai bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ đến nhóm khi tham dự sự kiện âm nhạc Head In The Clouds 2026

Nam ca sĩ tiếp tục có động thái chúc mừng LNGSHOT khi nhóm được vinh danh tại lễ trao giải Melon Music Awards 2026

Nhìn lại hành trình gần đây, Sơn Tùng M-TP đang thể hiện định hướng tiếp cận thị trường quốc tế một cách bài bản. Từ việc thực hiện các buổi phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh trên truyền thông Mỹ, cho đến việc hợp tác sản xuất ở nước ngoài, nam ca sĩ thể hiện rõ nỗ lực đưa sản phẩm cá nhân vượt ra khỏi phạm vi nội địa.

Sơn Tùng M-TP đang thể hiện định hướng tiếp cận thị trường quốc tế một cách bài bản

Tuy nhiên, việc liên tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông quốc tế hay bắt tay với nghệ sĩ nước ngoài mới chỉ là những bước đi ban đầu và chưa đủ để khẳng định một vị thế toàn cầu bền vững. Nếu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng ra thị trường quốc tế, nam ca sĩ sẽ phải xử lý cân bằng bài toán giữa việc tiếp cận tệp khán giả mới và việc duy trì vị thế cùng sự gắn kết với thị trường khán giả nội địa.

Tham vọng vươn tầm quốc tế của Sơn Tùng M-TP dự báo sẽ gặp không ít thử thách

Tính đến thời điểm hiện tại, các thông tin liên quan đến dự án vẫn đang dừng lại ở những tín hiệu nhận diện ban đầu và thông tin do chính nam nghệ sĩ chia sẻ trên các nền tảng truyền thông. Khán giả hiện vẫn đang tiếp tục chờ đón những thông tin xác nhận chính thức tiếp theo từ ê-kíp của nam ca sĩ trong thời gian tới.

Ảnh: Tổng hợp