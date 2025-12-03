Sống 65 năm, mẹ tôi có 8 chiêu giữ nhà sạch như mới xây, không tốn một giọt mồ hôi dọn dẹp

Từ ngày nghỉ hưu, mẹ dành nhiều thời gian hơn để chăm chút căn nhà và mày mò những mẹo vặt giúp cuộc sống gọn gàng hơn. Càng quan sát, càng thấy đúng câu “đời trước khéo sống lắm”, những cách làm tưởng nhỏ mà hiệu quả bất ngờ. Chẳng hề tốn kém, chỉ nhờ 8 bí quyết này mà nhà lúc nào cũng sạch sẽ, gọn ghẽ, bước vào là cảm giác dễ chịu tràn về ngay lập tức.

1. Làm hệ thống lưu trữ đầy đủ

Bí quyết để nhà luôn gọn không nằm ở “dọn thế nào” mà nằm ở “cất vào đâu”. Khi mọi thứ được giấu đi gọn gàng, không lộ ra ngoài, không gian sẽ sạch ngay tức thì. Khi cải tổ lại nhà, mẹ ưu tiên làm nhiều tủ và hộc chứa, càng khớp với thói quen sinh hoạt càng tốt. Bà tính luôn kích thước đồ dùng, mức độ sử dụng để sắp xếp sao cho thứ gì cũng có chỗ đứng riêng.

Muốn nhà ít bừa bộn, tủ nhiều là một chuyện, nhưng quan trọng hơn vẫn là thói quen: dùng xong đặt lại đúng vị trí. Giữ được nền nếp này, nhà tự nhiên sẽ sạch hơn rất nhiều.

2. Vừa nấu vừa dọn - bí quyết “đỡ khổ sau bữa ăn”

Mẹ luôn dặn: Con hãy tranh thủ vài giây khi đang nấu ăn để dọn gọn mji thứ là nhà bếp đỡ bừa cả tiếng đồng hồ. Rảnh vài phút, đậy nắp chảo rồi lau ngay vệt dầu; cắt rau xong thì rửa dao, rửa thớt luôn; gia vị dùng xong đặt thẳng vào kệ. Nhờ vậy mà lúc bưng mâm cơm ra, bếp gần như sạch, không phải “chiến đấu” với dầu mỡ đã khô két - vốn là thứ khó lau nhất. Cách này chia nhỏ việc dọn dẹp, giúp bếp lúc nào cũng trong trạng thái dễ chịu.

3. Để mặt bàn càng trống càng tốt

Nhà ít đồ trên mặt bàn luôn nhìn sạch và sang hơn.

Mẹ tôi quy định rõ:

Bàn ăn chỉ để hộp khăn giấy.

Bếp chỉ chừa lại vài món dùng mỗi ngày.

Mỹ phẩm, sách vở phải cất vào hộc hoặc tủ.

Không có đồ để phải dời đi, việc lau chùi thành siêu nhanh. Khi dọn phòng khách, mẹ còn bỏ hẳn bàn trà lớn, đổi sang xe đẩy nhỏ để tránh chất đồ lung tung – vừa gọn, vừa tiết kiệm.

4. Biến dầu xả hết hạn thành “nước lau đồ chống bám bụi”

Đừng vội vứt dầu xả cũ. Mẹ pha vài giọt vào thau nước, thêm chút muối rồi đổ vào bình xịt. Xịt lên mặt bàn, tủ, kệ rồi lau, bụi bám ít hẳn, thậm chí vài ngày sau vẫn thấy sạch như mới. Nguyên nhân là dầu xả chứa chất giảm tĩnh điện khiến bụi khó bám lại; muối tăng hiệu quả làm sạch; lớp màng mỏng được giữ lại khiến bề mặt trông sáng hơn. Cách này còn hữu ích cho: mặt bếp, kính, vòi nước inox… thứ gì xịt lên cũng sáng bừng.

5. Lót giấy bạc dưới bếp: rẻ, sạch và cực kỳ hiệu quả

Nhờ tấm giấy bạc mấy nghìn đồng, bếp của mẹ sau nhiều năm vẫn sạch bóng. Dầu mỡ bắn, canh trào, đồ ăn rơi… tất cả đều rơi lên lớp giấy, chỉ cần thay mới là xong. Giấy bạc chịu nhiệt tốt nên không sợ cháy, mà bếp thì luôn như vừa mua.

6. Dùng oxy già “rút lại tuổi đời” của đồ nhựa bị ố vàng

Chiếc lò vi sóng hai mươi năm tuổi bị ố vàng trông rất cũ. Mẹ chỉ cần bôi oxy già, bọc màng bám rồi đem phơi nắng vài ngày, mở ra là trắng sáng như mới. Cách này cũng áp dụng được cho: điều hòa, máy lọc nước, vỏ nhựa thiết bị điện… Tưởng phải mua mới, ai ngờ vài chục nghìn đã xử lý xong.

7. Giảm số lượng thùng rác trong nhà

Trước đây phòng nào tôi cũng để thùng rác. Nhưng càng nhiều thùng lại càng lười đổ vì chúng rất lâu đầy. Kết quả là… rác lưu lại, lên mùi, sinh vi khuẩn. Mẹ bảo chỉ cần giữ thùng rác ở bếp và nhà tắm là đủ. Muốn vứt rác thì chịu khó đi vài bước nhưng nhà sạch, thơm, ngăn nắp hơn hẳn.

8. Duy trì thói quen “định kỳ bỏ bớt đồ”

Cuối cùng và quan trọng nhất, mẹ luôn làm sạch nhà bằng cách bỏ bớt đồ. Chỉ giữ lại thứ thực sự cần và thích, phần còn lại mạnh dạn bỏ. Mỗi lần dọn xong, không gian như được giải phóng, nhẹ nhõm đến mức tinh thần cũng thoải mái hơn.