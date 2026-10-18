Sống đến tuổi 60 mới thấy, dại nhất là khi con cái biếu xén tiền bạc, quà cáp, bố mẹ thích lắm mà cứ thốt ra 5 câu này!

Bước qua ngưỡng tuổi 60, khi con cái đã lập gia đình và tự đứng vững trên đôi chân của mình, niềm an ủi lớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ không còn là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là thấy con khôn lớn, biết quan tâm và hiếu nghĩa. Những dịp lễ tết, sinh nhật hay đơn giản là một ngày cuối tuần ghé thăm, thấy con xách túi quà ngon hay đưa phong bao biếu bố mẹ bồi dưỡng, trong lòng ai chẳng dâng lên niềm tự hào, ấm áp.

Thế nhưng, một thói quen ăn sâu vào tâm thức của thế hệ đi trước là “tiếc tiền thay con” và ngại thể hiện tình cảm. Để rồi thay vì một nụ cười đón nhận, nhiều người lại buột miệng nói ra những câu trách móc, chê bai khiến không khí gia đình chùng xuống, con cái hụt hẫng ra về. Đến khi nhận ra thì khoảng cách vô hình giữa hai thế hệ đã bị khoét sâu.

“Mua làm gì cho tốn tiền, vẽ chuyện!”

Đây có lẽ là câu cửa miệng phổ biến nhất của các bậc phụ huynh khi đón nhận món quà từ tay con. Xuất phát điểm của câu nói là lòng thương con, xót xa khi thấy con kiếm đồng tiền vất vả ngoài xã hội rồi lại đem tiêu tốn vào những thứ “xa xỉ”.

Thế nhưng, đặt vào tâm thế của người con, cảm giác lúc ấy lại là sự hụt hẫng tột cùng. Con cái đã phải dành dụm, cân nhắc thu chi, cất công đi tìm món đồ bố mẹ cần hoặc thích để tạo bất ngờ. Câu nói "vẽ chuyện", "tốn tiền" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nhiệt huyết và thành ý ấy. Con không thấy được sự xót thương, mà chỉ cảm thấy tấm lòng của mình bị biến thành gánh nặng, thành một sai lầm lãng phí.

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“Cái này đắt thế, bị người ta lừa rồi, ngoài chợ bán đầy mà rẻ hơn!”

Nhiều bậc cha mẹ có thói quen săm soi giá cả hoặc quy chụp mọi món đồ con mua là “đắt vô lý”, thậm chí chê bai chất lượng trước mặt con. Có người còn khăng khăng đòi con mang trả lại hoặc bảo: “Lần sau để tiền đấy mẹ tự đi mua, con mua vừa đắt vừa không ra gì”.

Người già thường quen với mức chi tiêu tiết kiệm của thời bao cấp, khó chấp nhận thị trường hàng hóa hiện đại chú trọng nhiều hơn vào chất lượng, nguồn gốc và sự tiện dụng. Khi cha mẹ chê bai, nghi ngờ sự lựa chọn của con, con cái sẽ cảm thấy năng lực và gu thẩm mỹ của mình bị phủ nhận. Dần dà, con sẽ hình thành tâm lý tự ái: Thôi thì không mua nữa để khỏi bị chê, khỏi rước bực vào người.

“Bố mẹ ở nhà có đi đâu đâu, mua về chỉ tổ chật nhà!”

Tấm áo mới con mua để mẹ mặc đi đám cưới, đôi giày êm con sắm để bố tập thể dục, hay chiếc máy massage để bố mẹ đỡ đau lưng… đôi khi lại nhận về lời từ chối phũ phàng: “Tao già rồi dùng làm gì”, “Nhà chật chội, bày ra chỉ vướng chân”.

Sau câu nói ấy, món quà thường bị nhét sâu vào đáy tủ, bọc kín trong túi nilon và không bao giờ được dùng đến. Sự cự tuyệt tiện nghi này khiến con cái có cảm giác cha mẹ đang tự cô lập mình trong sự khắc khổ không cần thiết. Món quà sinh ra để phục vụ cuộc sống và mang lại niềm vui, nhưng khi bị gạt bỏ, nó trở thành một thứ đồ thừa thãi gây cảm giác nặng nề cho người tặng.

“Lương được mấy đồng mà bày đặt biếu xén, lo cho thân mình trước đi!”

Người làm cha mẹ luôn lo lắng con mình thiếu thốn, sợ con vì biếu bố mẹ mà phải thắt lưng buộc bụng nuôi gia đình nhỏ. Thế nhưng, cách diễn đạt gay gắt này vô tình chạm mạnh vào lòng tự trọng của một người trưởng thành.

Một người con khi đã chủ động biếu tiền bố mẹ, nghĩa là họ muốn chứng minh bản thân đã tự lập, có thể báo hiếu và trở thành chỗ dựa. Câu nói "lương được mấy đồng mà bày đặt" chẳng khác nào hạ thấp năng lực tài chính của con, biến một hành động hiếu thảo mang tính tự hào thành sự bốc đồng, chưa lo nổi cho bản thân. Sự phủ nhận này để lại vết thương lòng rất dai dẳng.

“Mua cái này vợ/chồng con có biết không, khéo lại cãi nhau bây giờ!”

Sự nhạy cảm quá mức trong mối quan hệ thông gia, dâu - rể khiến nhiều phụ huynh lập tức đặt câu hỏi nghi vấn khi nhận được món quà có giá trị từ con ruột. Câu nói này tưởng như là sự chu đáo, lo xa cho hạnh phúc của con, nhưng thực chất lại thể hiện sự thiếu tin tưởng vào khả năng quản lý gia đình của chúng.

Nó vô tình tạo ra sự phòng thủ, gợi lên cảm giác con cái đang phải “lén lút” báo hiếu cha mẹ đẻ, làm phức tạp hóa một hành động vốn dĩ rất trong sáng. Nếu người con dâu hoặc con rể vô tình nghe được câu nói này, không khí gia đình sẽ càng trở nên gượng gạo, e dè hơn.

Sống đến tuổi lục tuần, điều sáng suốt nhất của đời người là học được cách buông bỏ sự khắt khe và mở lòng đón nhận tình cảm. Nuôi con cả đời không mong đền đáp, nhưng khi con biết quay đầu lại để chăm sóc mình, đó là phúc phần của tuổi già.

Đừng để sự tiết kiệm vụng về hay thói quen cằn nhằn biến lòng hiếu thảo của con thành áp lực. Khi con cái trao tặng món quà, điều người già nên làm nhất chỉ đơn giản là mỉm cười, nói một lời cảm ơn ấm áp và vui vẻ sử dụng nó. Sự đón nhận hoan hỉ ấy chính là món quà tinh thần lớn nhất đáp lại tấm lòng của những đứa con trưởng thành.