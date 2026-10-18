Nguồn canxi dồi dào đang cất giấu trong bếp nhà bạn: Tốt hơn 10 bát nước hầm xương, giúp cả nhà có đôi chân khỏe mạnh, dẻo dai

Nhiều người chỉ biết uống sữa và nước hầm xương để bổ sung canxi, nhưng nước hầm xương lại giàu chất béo và chứa rất ít canxi, nên tác dụng của nó đối với sức khỏe xương là không đáng kể. Khi một người trên 30 tuổi, tốc độ mất canxi tăng nhanh, khiến họ dễ bị đau lưng và đau chân, yếu khi đi lại, cứng khớp và đau nhức cơ thể sau khi ngồi lâu. Người trung niên và người cao tuổi thậm chí còn dễ bị loãng xương và yếu chân hơn.

Nhiều loại thực phẩm giàu canxi tự nhiên có trong cuộc sống hàng ngày, chứa lượng canxi nhiều hơn sữa rất nhiều. Chúng dễ hấp thụ, không gây nhờn rít và có thể được coi là một chất bổ sung canxi tự nhiên. Chỉ cần thêm một ít vào cháo, súp hoặc các món xào hàng ngày để bổ sung canxi một cách nhẹ nhàng, giúp tăng cường cơ bắp và xương. Việc tiêu thụ thường xuyên sẽ giúp bạn có cơ bắp và xương chắc khỏe, vòng eo và đôi chân săn chắc, cùng với khả năng đi lại dễ dàng.

1. Cháo ngũ cốc hỗn hợp mè đen và quả óc chó

Thành phần

Hạt mè đen, quả óc chó, gạo, kê và nước.

Cách làm

1. Vo sạch gạo và kê, sau đó ngâm chúng trong mười phút trước khi nấu để dễ nấu chín mềm hơn.

2. Bóc vỏ quả óc chó và rửa sạch. Rửa sơ hạt mè đen rồi để ráo nước.

3. Cho đủ nước vào nồi, sau đó cho gạo và kê vào, rồi đun sôi trên lửa lớn.

4. Đun nhỏ lửa trong 20 phút, cho đến khi hạt gạo nở ra và cháo đặc lại.

5. Thêm quả óc chó và hạt mè đen, rồi tiếp tục đun nhỏ lửa trong mười phút.

6. Khuấy đều, sau đó tắt bếp và để nguội một chút trước khi ăn.

Công dụng của món ăn

Hạt mè đen là nguồn cung cấp canxi tự nhiên chất lượng cao, với hàm lượng canxi vượt xa sữa. Chúng dễ dàng được cơ thể hấp thụ, đặc biệt bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe xương và làm chậm quá trình mất canxi. Quả óc chó nuôi dưỡng xương và cơ bắp, tăng cường sức mạnh cho lưng dưới và đầu gối, đồng thời giảm đau nhức ở lưng dưới và chân.

Cháo ngũ cốc này nhẹ nhàng và dễ ăn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Sử dụng lâu dài có thể liên tục bổ sung canxi cho xương, tăng cường cơ bắp và xương khớp, giảm đau lưng và yếu chân do ngồi lâu. So với các thực phẩm bổ sung canxi từ thịt, sản phẩm này ít chất béo, thanh mát và không gây tăng cân ngay cả khi dùng hàng ngày. Sử dụng thường xuyên có thể giúp chân chắc khỏe và khớp dẻo dai hơn.

2. Tôm và đậu phụ kho bắp cải

Thành phần

Tôm khô, đậu hũ mềm, bắp cải, tỏi, muối, dầu ăn, nước

Cách làm

1. Rửa sạch tôm khô để loại bỏ cát và để ráo nước.

2. Cắt đậu phụ thành từng miếng vuông nhỏ và ngâm trong nước một lúc để khử mùi tanh của đậu.

3. Rửa sạch bắp cải và cắt thành từng sợi dài. Cắt lát tỏi và để riêng.

4. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào xào thơm, sau đó cho tôm khô vào đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi thơm.

5. Thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi, sau đó cho các miếng đậu phụ vào và đun nhỏ lửa trong năm phút.

6. Cho bắp cải vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong ba phút. Nêm nếm muối cho vừa ăn rồi dọn ra.

Công dụng

Tôm khô được biết đến như một nguồn cung cấp canxi dồi dào, giàu canxi tự nhiên, là một nguồn canxi tuyệt vời hàng ngày, với tỷ lệ hấp thụ vượt xa nước hầm xương. Đậu phụ cũng giàu canxi thực vật, và khi kết hợp với bắp cải, nó giúp thanh nhiệt và giảm độ ngấy, trung hòa độ khô của các nguyên liệu.

Chế độ ăn uống cân bằng này kết hợp thịt và rau củ, cung cấp canxi mà không gây béo ngậy, đồng thời thúc đẩy sức khỏe xương khớp mà không gây khó chịu cho dạ dày. Sản phẩm được đặc chế để cải thiện tình trạng xương và cơ yếu, đau khớp và yếu chân. Thích hợp cho người già và trẻ em sử dụng hàng ngày, sản phẩm hỗ trợ phát triển xương, làm chậm quá trình loãng xương và thúc đẩy xương và cơ chắc khỏe, giúp chân và hông khỏe hơn.

3. Súp rong biển và trứng

Thành phần

Rong biển, trứng, hành lá thái nhỏ, muối, dầu mè, nước

Cách làm

1. Xé rong biển thành từng miếng nhỏ, rửa sạch tạp chất và cho vào bát để dùng sau.

2. Đập trứng vào tô và đánh đều để tạo thành hỗn hợp trứng.

3. Đun sôi nước trong nồi trên lửa lớn, đổ hỗn hợp trứng vào và nhẹ nhàng dàn đều để tạo hình hoa trứng.

4. Thêm rong biển và nấu trong hai phút để chiết xuất hương vị và chất dinh dưỡng của nó.

5. Nêm muối vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và rưới một ít dầu mè.

Công dụng

Rong biển có hàm lượng canxi và khoáng chất tự nhiên cực cao, vượt xa trứng và các sản phẩm từ sữa thông thường. Nó có thể nhanh chóng bổ sung lượng canxi bị mất từ xương và nuôi dưỡng xương khớp. Trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp xương chắc khỏe và dẻo dai hơn.

Món súp này rất dễ làm, hương vị tuyệt vời và canxi dễ hấp thụ. Thường xuyên sử dụng có thể cải thiện tình trạng loãng xương, yếu tay chân và giảm đau khớp trong những thay đổi thời tiết. Phù hợp cho cả gia đình, một bát súp mỗi ngày dễ dàng bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và làm cho cơ bắp và xương khớp dẻo dai hơn.

4. Đậu bắp xào nấm mộc nhĩ

Thành phần

Đậu bắp, nấm mộc nhĩ, tỏi, muối, nước tương nhạt, dầu ăn

Cách làm

1. Ngâm nấm mỡ trước, rửa sạch và xé nhỏ.

2. Rửa sạch đậu bắp, cắt bỏ hai đầu và thái lát chéo. Thái tỏi thành lát mỏng và để riêng.

3. Đun sôi nước trong nồi, cho đậu bắp và nấm mộc nhĩ vào chần trong hai phút, sau đó vớt ra và để ráo nước.

4. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào xào thơm, sau đó cho đậu bắp và nấm tai mèo vào xào trên lửa lớn.

5. Sau khi xào khoảng hai phút, thêm muối và nước tương nhạt cho vừa ăn.

6. Xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu được phủ đều và dậy mùi thơm, sau đó tắt bếp và bày ra đĩa.

Công dụng

Đậu bắp rất giàu canxi thực vật tự nhiên và nhiều nguyên tố vi lượng khác, với hàm lượng canxi vượt trội giúp nuôi dưỡng xương một cách nhẹ nhàng và ngăn ngừa loãng xương. Mộc nhĩ giàu khoáng chất, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể và thúc đẩy sự hấp thụ và giữ lại canxi tốt hơn.

Những món ăn này ít chất béo, giàu dinh dưỡng và canxi rất thanh mát và không ngấy, khiến nó trở thành một món ăn ngon miệng mà không cần lo lắng về lượng calo. Chúng được đặc chế để hỗ trợ điều trị chứng loãng xương và đau chân, tiêu thụ thường xuyên có thể giúp xương và khớp chắc khỏe hơn. Phù hợp cho những người không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ và cần bổ sung canxi lâu dài; càng ăn nhiều, xương và cơ bắp của bạn sẽ càng chắc khỏe.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)