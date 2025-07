'Sống đời rực rỡ' với ưu đãi về bảo hiểm tại Sacombank

Với mong muốn mang lại sự linh hoạt trong kế hoạch tài chính cho khách hàng, Sacombank ưu đãi hoàn phí chuyển đổi trả góp cho khách hàng đóng phí tái tục hợp đồng bảo hiểm năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 bằng thẻ tín dụng Sacombank và đăng ký trả góp tại các điểm giao dịch của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng bảo hiểm hiện hữu khi lan tỏa giải pháp tài chính bền vững và tích lũy cho tương lai bằng việc giới thiệu người thân, bạn bè tham gia hợp đồng bảo hiểm mới với mức phí kỳ đầu (IP) từ 20 triệu đồng trở lên sẽ nhận thưởng tiền mặt hấp dẫn lên đến 7% giá trị phí IP.

Đồng thời, từ nay đến hết ngày 30/09/2025, khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mới sẽ nhận được 1 mã số dự thưởng cho mỗi 20 triệu đồng phí IP, cơ hội trúng các giải thưởng của chương trình "Rực rỡ Hè xanh – Quà sang bất tận" như xe ô tô điện VinFast VF9 Eco, voucher du lịch, vé máy bay hạng thương gia, eVoucher tiền mặt. Đặc biệt khách hàng hiện đang sở hữu hợp đồng bảo hiểm và khách hàng tiền gửi tại Sacombank được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng giá trị từ chương trình.

Trong năm 2025, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc cải tiến loạt sản phẩm chủ lực như An Tâm Hạnh Phúc, An Tâm Vững Bước, An Tâm Đầu Tư, Chăm sóc điều trị sau tai nạn 24/7 và Chăm sóc điều trị bệnh hiểm nghèo 24/7. Từ đó gia tăng quyền lợi bảo vệ, tích hợp thêm các giải pháp đầu tư – tích lũy hiệu quả, đồng thời mang đến sự linh hoạt trong việc điều chỉnh quyền lợi theo từng giai đoạn cuộc sống.

Luôn lấy khách hàng làm trung tâm, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nâng cấp tiện ích sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới và tối ưu quy trình phục vụ, nhằm mang đến sự thuận tiện, nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập TẠI ĐÂY.