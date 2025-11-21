Sóng gió bủa vây thị trường, một cổ phiếu bất ngờ ngược dòng “tím lịm” chục phiên, giá x2 chỉ sau 2 tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh dưới ngưỡng 1.700 điểm. Áp lực bán nhiều thời điểm chiến thắng khiến chỉ số VN-Index quay đầu điều chỉnh trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự ổn định, dòng tiền chảy vào các nhóm cổ phiếu tương đối ảm đạm.

Trong bức tranh chung kém sắc, cổ phiếu HID của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam lại là cổ phiếu hiếm hoi ngược dòng bứt phá. Cụ thể, HID đã có 10 phiên tăng kịch trần trong vòng 2 tháng trở lại đây. Thị giá leo một mạch từ 3.120 đồng (phiên 29/9) lên 6.740 đồng/cp (phiên sáng 21/11). Như vậy, mã này đã tăng hơn 115% giá trị chỉ sau chưa đầy 2 tháng giao dịch.

Từ trước đến nay, thanh khoản của HID vẫn khá èo uột, chỉ duy trì khoảng vài chục nghìn cổ phiếu. Với đà tăng của cổ phiếu, thanh khoản tại mã chứng khoán này cũng trở nên sôi động đáng kể so với giai đoạn trước, khối lượng mua bán vượt lên trên mức 1 triệu đơn vị mỗi phiên.

Trước đà tăng phi mã của cổ phiếu, Halcom Việt Nam đã có văn bản giải trình.

Ban lãnh đạo cho biết kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 năm tài chính 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025) là động lực chính thúc đẩy giá cổ phiếu. Doanh nghiệp cũng khẳng định giá cổ phiếu biến động hoàn toàn theo diễn biến khách quan của thị trường và quan hệ cung - cầu. Các quyết định đầu tư đối với cổ phiếu HID nằm ngoài phạm vi kiểm soát của công ty và công ty không có bất kỳ tác động nào đến giá giao dịch.

Halcom Việt Nam hoạt động từ năm 2001, khởi đầu với mảng tư vấn phát triển hạ tầng. Song song với đó, doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực cấp nước và năng lượng tái tạo, nổi bật với Nhà máy nước Thuận Thành (Bắc Ninh), Nhà máy điện gió Phương Mai 3 có công suất 21 MW và dự án điện mặt trời Hậu Giang quy mô 35 MWp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2 năm tài chính 2025, Halcom Việt Nam ghi nhận doanh thu 209 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 59 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao thứ 2 theo quý, chỉ sau con số kỷ lục 72 tỷ thiết lập hồi quý 4/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 330 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm tài chính trước. Halcom báo lãi 6 tháng gần 25 tỷ, trong kỳ cùng kỳ năm tài chính trước lỗ gần 17 tỷ đồng.