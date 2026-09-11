‏Sống như nghỉ dưỡng trên “du thuyền tại gia” giữa Phú Quốc‏

‏Cảm hứng ấy được đưa vào Home Cruise Collection tại Meypearl Harmony Phú Quốc - bộ sưu tập "căn hộ du thuyền" độc bản,‏ ‏ ‏ ‏nơi tinh thần nghỉ dưỡng hiện diện trong từng khoảnh khắc sống.‏

‏Không gian sống mang cảm hứng từ những hải trình 5 sao‏

‏Tại Meypearl Harmony, khái niệm "Home Cruise" được lần đầu tiên giới thiệu, kết hợp giữa sự riêng tư của một căn nhà (home) với chuỗi tiện nghi gắn với du thuyền (cruise). Định hướng này được cụ thể hóa bằng tầm nhìn hướng biển, không gian tối ưu công năng và hệ tiện ích phục vụ sống, làm việc và tận hưởng.‏

‏Dự án gồm ba tòa căn hộ tọa lạc cách Bãi Trường khoảng 150m, được thiết kế với lối kiến trúc giật cấp độc bản tựa du thuyền hướng ra biển. Cách xử lý mặt đứng giúp mở rộng góc nhìn từ các căn hộ, trong khi ban công kính ở rộng tầm nhìn panorama, tăng khả năng đón sáng và gió tự nhiên. ‏

‏Trong đó, lợi thế nổi bật tập trung tại The Ocean Cruise, được coi là "hoa hậu" của dự án - tòa tháp có 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama ra biển. Các khung cửa và ban công rộng đưa Bãi Trường vào tầm mắt từ phòng khách hoặc phòng ngủ. Tầm view này vừa nâng trải nghiệm sống, vừa tạo điểm nhận diện cho sản phẩm lưu trú.‏

‏Bộ sưu tập gồm studio, căn hộ từ 1 tới 3 phòng ngủ và penthouse, phù hợp để an cư, làm second-home hoặc khai thác cho thuê. Mặt bằng tách biệt không gian nghỉ ngơi và sinh hoạt chung, đồng thời kết nối trải nghiệm sống liền mạch từ phòng khách, bếp đến ban công.‏

‏Tiếp đó, những tiện ích thường thấy ở các khu nghỉ dưỡng được đưa về ngay nội khu dự án. Trên 8.300m² cảnh quan xanh, cư dân có thể rèn luyện thể chất tại bể bơi Ngọc trai dài 50m, tập luyện tại phòng gym, thư giãn ở spa, đưa trẻ em tới khu vui chơi hoặc giao lưu cộng đồng tại Oceanic Lounge… Các nhu cầu vì thế được đáp ứng ngay trong khoảng cách gần, đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào đời sống một cách hài hòa.‏

‏Sky Garden trên tầng cao nhất mở thêm không gian sinh hoạt chung hướng biển‏

Từ khoảng tháng 10, Phú Quốc bắt đầu bước vào mùa khô, thời tiết thuận lợi hơn cho những buổi "săn" hoàng hôn trên biển. Vị trí bên bờ Tây còn mang lại cho Meypearl Harmony một ưu thế đặc biệt: ngắm trọn vẹn hoàng hôn Bãi Trường từ chính căn hộ hoặc Sky Garden. Với cư dân tại Meypearl Harmony Phú Quốc, trải nghiệm này trở thành đặc quyền mỗi ngày, thay vì phải di chuyển xa hay đặt trước mới có được. ‏

‏Đến vì trải nghiệm - ở lại vì tiện nghi đủ đầy‏

‏Cảnh biển, ẩm thực và chuỗi điểm đến ấn tượng là lý do để Phú Quốc thu hút đông đảo du khách cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Tại khu vực Nam đảo, hành trình có thể nối từ Bãi Trường tới cáp treo Hòn Thơm, các tour khám phá đảo, các tuyến phố ẩm thực, trung tâm thương mại và khu giải trí về đêm. ‏

‏Song để gắn bó lâu dài, các gia đình cần nhiều hơn những trải nghiệm du lịch. Giáo dục, y tế, thương mại trở thành những yếu tố thiết thực được cân nhắc. Meypearl Harmony sở hữu lợi thế kép khi vừa gần các tọa độ du lịch nổi bật, vừa nằm trong Meyhomes Capital Phú Quốc - Đại đô thị được quy hoạch đồng bộ cho nhu cầu an cư dài hạn. ‏

‏Trường Meyschool Đoàn Thị Điểm trong khu đô thị đã khai giảng năm học đầu tiên đón hơn 350 học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế cho trẻ em tại Đặc khu Phú Quốc. ‏

‏Bên cạnh đó, các điểm vui chơi và sinh hoạt như: Phố đi bộ Mebox, công viên Ice Jungle, đường đua Go-kart và sân pickleball giúp cư dân có thêm lựa chọn giải trí. Đây cũng là điều mà những điểm lưu trú đơn lẻ khó thay thế được.‏

‏Meypearl Harmony được thừa hưởng hệ sinh thái toàn diện của Meyhomes Capital Phú Quốc‏

‏Từ Meypearl Harmony, cư dân dễ dàng tiếp cận Bãi Trường và các trục giao thông quan trọng tại Nam đảo, thuận tiện di chuyển tới Sân bay quốc tế, trung tâm hội nghị APEC và các địa điểm du lịch - dịch vụ nổi bật. Lợi thế vị trí cũng giúp chủ sở hữu căn hộ thuận tiện kết nối với các cơ hội việc làm, kinh doanh và nhịp sống ngày càng sôi động tại Phú Quốc.‏

‏Với gia đình đa thế hệ, lựa chọn sống tại đây giúp thỏa mãn các nhịp sống khác nhau trong cùng một nơi ở: trẻ nhỏ có môi trường học tập và vui chơi; cha mẹ có không gian để phát triển sự nghiệp và thư giãn; người cao tuổi có nơi nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Căn hộ biển nhờ đó có thể được sử dụng lâu dài và sinh sống ổn định thay vì chỉ ghé qua ít ngày.‏

‏Home Cruise Collection là xu hướng đưa đặc quyền nghỉ dưỡng của những hải trình thượng lưu trở thành phong cách sống mỗi ngày ngay tại nhà. ‏