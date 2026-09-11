Với trải nghiệm Beyond The Stage, Starbucks Vietnam mở cánh cửa bước vào The Siren World

‏Starbucks Vietnam chính thức giới thiệu Starbucks Music Concert 2026 - The Siren World Opens, diễn ra trong hai ngày 25-26/09/2026 tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Với thông điệp "The Siren World Opens - Follow The Call", Starbucks Vietnam mở ra một thế giới nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ, trải nghiệm và cộng đồng cùng hiện diện, đưa khán giả vượt ra ngoài trải nghiệm của một đêm concert để thực sự bước vào The Siren World.‏

‏Poster sự kiện được lấy cảm hứng từ nàng Siren‏

‏Immersive House - cánh cửa bước vào The Siren World‏

‏Nếu sân khấu chính là nơi âm nhạc hội tụ, thì Immersive House là điểm khởi đầu để khán giả bước vào thế giới được Starbucks Vietnam tạo nên cho The Siren World Opens. Không đơn thuần là một không gian check-in, Immersive House được thiết kế như một "nghi thức chạm ngõ", đưa khán giả từ nhịp sống thường ngày vào The Siren World. Tại đây, công nghệ không chỉ được sử dụng để tạo nên những hình ảnh ấn tượng, mà trở thành phương tiện kể chuyện, giúp khán giả trực tiếp đi qua từng lớp của một thế giới mới.‏

‏Hành trình bắt đầu tại The Jade Waterfall Gate với hiệu ứng thác nước 3D LED với chiều cao đến 5 mét được thiết kế như cánh cổng đầu tiên dẫn lối khán giả bước vào The Siren World. Tiếp nối là The Waterfall Infinity, không gian gương vô cực cùng hiệu ứng phản chiếu và ánh sáng, đưa khán giả tiến sâu hơn khỏi cảm giác của thế giới thực.‏

‏Tại The Brew Bloom Valley, công nghệ 3D Mapping mở ra câu chuyện về khu rừng kỳ diệu và hành trình nở rộ của cà phê, kết nối trải nghiệm với thiên nhiên và sức sống. Sau đó, Deep Ocean World đưa khán giả đến một hệ sinh thái đại dương tương tác, nơi sinh vật biển phản hồi theo chuyển động của người tham gia với nghệ thuật sắp đặt đầy tinh tế.‏

‏Hành trình đi đến cao trào tại The Lighting Verse, không gian ánh sáng và gương tạo nên hiệu ứng vô tận, đưa khán giả đến điểm chuyển tiếp cuối cùng trước khi chính thức bước vào Siren World.‏

‏Từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng, khán giả dần rời khỏi nhịp sống thường ngày, đi sâu vào những không gian được xây dựng bằng ánh sáng, hình ảnh, âm thanh và tương tác, trước khi tiến đến The Siren World.‏

‏Beyond The Stage - khi trải nghiệm bắt đầu trước sân khấu‏

‏Khác với Siren Calling được tổ chức lần đầu tiên năm 2025, The Siren World Opens - Follow The Call 2026 là sự mở rộng hơn khái niệm về concert, không chỉ dừng lại ở một đêm diễn mà tạo thêm thời gian, không gian trong suốt hai ngày tổ chức để khán giả khám phá, tương tác và kết nối. ‏

‏Đến với ngày đầu tiên, "Chạm ngõ The Siren World - 25/09", khán giả bắt đầu hành trình với các trải nghiệm như nhận vé/vòng tay theo cơ chế sự kiện, khám phá Immersive House, Starbucks Experience Zone… và các khu tương tác cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động chính, không gian trải nghiệm từ các đối tác đồng hành tại The Siren World Opens cũng mở ra thêm nhiều hoạt động tương tác cho khách tham dự. Trong đó, khu vực của SACOMBANK VISA là điểm dừng chân đáng chú ý với chương trình nhận quà, ưu đãi đặc biệt và đặc quyền thanh toán dành riêng cho chủ thẻ diễn ra xuyên suốt 2 ngày sự kiện. Ngoài ra, một số hoạt động Meet & Greet, Soundcheck cũng được tổ chức theo lịch và điều kiện tham gia phù hợp.‏

‏Tiếp theo, "The Siren World Opens – 26/09", các không gian tại sự kiện tiếp tục mở cửa cùng những hoạt động warm-up dẫn dắt năng lượng của khách về sân khấu chính, nơi các nghệ sĩ cùng tạo nên đêm diễn bùng nổ. Theo đó, sân khấu chính không còn là toàn bộ trải nghiệm của khách tham dự, mà trở thành điểm hội tụ sau khi hành trình khám phá đã được mở ra từng bước trước đó. ‏

‏Khi âm nhạc trở thành tiếng gọi kết nối những cá tính‏

‏Sau khi bước qua cánh cửa của The Siren World, âm nhạc trở thành tiếng gọi kết nối những người cùng hiện diện trong thế giới ấy. Hành trình cũng được hoàn thiện bởi các đối tác đồng hành với những điểm chạm khác nhau: VISA mở lối đặc quyện với mỗi chạm thanh toán, SACOMBANK nâng tầm thanh toán tiện lợi - trao bạn tấm vé vào lễ hội âm thanh đẳng cấp, Grab mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, cùng nhiều ưu đãi và không gian ẩm thực thú vị, Texas Chicken tiếp thêm năng lượng cho bạn qua từng set diễn, CellphoneS bật mood công nghệ, trải nghiệm đỉnh chóp và cháy hết mình cùng The Siren World. Mỗi điểm chạm bổ sung một lớp trải nghiệm khác nhau, giúp hành trình của khán giả được nối dài từ di chuyển, khám phá, tương tác, nghỉ ngơi đến kết nối.‏

‏Các đối tác đồng hành cùng Starbucks tại The Siren World Opens‏

‏Từ cánh cửa Immersive House đến sân khấu chính, từ những trải nghiệm cá nhân đến những khoảnh khắc được chia sẻ cùng cộng đồng, The Siren World Opens được xây dựng như một trải nghiệm liền mạch, nơi mỗi điểm chạm đưa khán giả đi xa hơn khỏi trải nghiệm của một đêm concert đơn thuần. Đằng sau toàn bộ trải nghiệm là lời tri ân Starbucks Vietnam dành cho cộng đồng khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu. The Siren World Opens không chỉ mang đến một tấm vé hay một đêm trình diễn, mà mở ra một thế giới để khách hàng cùng bạn bè khám phá, kết nối và lưu giữ những ký ức đáng nhớ. "Follow The Call" vì thế không chỉ là lời mời đến một concert, mà là lời mời bước vào và trở thành một phần của The Siren World.‏

‏Thông tin về sự kiện‏

‏Tên sự kiện: Starbucks Music Concert 2026 - The Siren World Opens‏

‏Thông điệp: The Siren World Opens - Follow The Call‏

‏Thời gian: 25-26/09/2026‏

‏Địa điểm: Công viên Sáng Tạo, TP.HCM‏