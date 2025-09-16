Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ

Theo một số chuyên gia quản lý đô thị, việc hồi sinh sông Tô Lịch không chỉ là câu chuyện cải tạo lòng sông mà là bài toán tổng thể, đòi hỏi sự đồng bộ từ xử lý nguồn nước đến quản lý không gian hai bên bờ. Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, đồng thời kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xả thải bừa bãi. Chỉ khi kết hợp chặt chẽ giữa hạ tầng và ý thức cộng đồng, dòng sông Tô Lịch mới có thể hồi sinh một cách bền vững.