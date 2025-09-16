Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ
16-09-2025 - 07:38 AM |
Xã hội
Sông Tô Lịch vừa được bổ cập nước từ Hồ Tây với chất lượng nước cải thiện đáng kể, mang lại hy vọng hồi sinh. Nhưng ngay khi lòng sông đổi thay, bờ sông lại trở thành “điểm đen” với rác thải và vi phạm trật tự đô thị.
Một tuần bổ cập nước từ Hồ Tây đã giúp sông Tô Lịch trong hơn, mùi hôi giảm rõ rệt.
Với việc triển khai hàng loạt biện pháp như: ngăn nước thải chảy trực tiếp vào sông; xây dựng nhà máy xử lý nước thải; dẫn nước hồ Tây vào bổ cập cho sông Tô Lịch… dòng sông vốn được mệnh danh là “dòng sông chết” ngày nào đang mang trong mình một luồng sinh khí mới khi nước đã chảy, cá đã xuất hiện… chất ô nhiễm đã được giảm đi đáng kể.
Trong khi lòng sông đang “hồi sinh” từng ngày, thì cảnh rác rưởi, vi phạm trật tự đô thị trên bờ lại trở thành “vết gợn” đe doạ đến hiệu quả trực tiếp của hoạt động cải tạo.
Tại các tuyến đường dọc bờ sông Tô Lịch, dù đã có những biển cấm nhưng rác thải vẫn tập kết tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, tràn xuống mép sông, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
Trên một số tuyến đường như Giáp Nhất, Bưởi, Vũ Tông Phan,... tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tập kết rác sai quy định vẫn diễn ra hàng ngày. Những núi rác này trời nắng bốc mùi xú uế, trời mưa thì nước rỉ rác chảy thẳng xuống sông Tô Lịch.
Hàng ngày, tiểu thương tại chợ cóc Ngã Tư Sở ngoài việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh còn thường xuyên giết mổ động vật sống ngay vỉa hè của dòng sông.
Nước, rác thải hôi tanh từ các khu chợ cóc dọc sông Tô Lịch được đổ thẳng xuống dòng sông.
Tại nhiều đoạn sông, túi nilon, chai nhựa, rác thải nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước.
Dù công nhân vệ sinh môi trường liên tục dọn dẹp rác để đảm bảo cảnh quan cho sông Tô Lịch nhưng rác thải vẫn thường xuyên "bủa vây" dòng sông.
Những vi phạm trên không phải bây giờ mới xuất hiện mà tồn tại nhiều năm nay, nhưng chưa được xử lý dứt điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là giờ cao điểm.
Theo một số chuyên gia quản lý đô thị, việc hồi sinh sông Tô Lịch không chỉ là câu chuyện cải tạo lòng sông mà là bài toán tổng thể, đòi hỏi sự đồng bộ từ xử lý nguồn nước đến quản lý không gian hai bên bờ. Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, đồng thời kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xả thải bừa bãi. Chỉ khi kết hợp chặt chẽ giữa hạ tầng và ý thức cộng đồng, dòng sông Tô Lịch mới có thể hồi sinh một cách bền vững.
Theo Phùng Linh
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/song-to-lich-chi-co-the-hoi-sinh-khi-quan-ly-tot-khong-gian-hai-ben-bo-post1778454.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM