Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ

16-09-2025 - 07:38 AM | Xã hội

Sông Tô Lịch vừa được bổ cập nước từ Hồ Tây với chất lượng nước cải thiện đáng kể, mang lại hy vọng hồi sinh. Nhưng ngay khi lòng sông đổi thay, bờ sông lại trở thành “điểm đen” với rác thải và vi phạm trật tự đô thị.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 1.

Một tuần bổ cập nước từ Hồ Tây đã giúp sông Tô Lịch trong hơn, mùi hôi giảm rõ rệt.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 2.

Với việc triển khai hàng loạt biện pháp như: ngăn nước thải chảy trực tiếp vào sông; xây dựng nhà máy xử lý nước thải; dẫn nước hồ Tây vào bổ cập cho sông Tô Lịch… dòng sông vốn được mệnh danh là “dòng sông chết” ngày nào đang mang trong mình một luồng sinh khí mới khi nước đã chảy, cá đã xuất hiện… chất ô nhiễm đã được giảm đi đáng kể.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 3.

Trong khi lòng sông đang “hồi sinh” từng ngày, thì cảnh rác rưởi, vi phạm trật tự đô thị trên bờ lại trở thành “vết gợn” đe doạ đến hiệu quả trực tiếp của hoạt động cải tạo.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 4.

Tại các tuyến đường dọc bờ sông Tô Lịch, dù đã có những biển cấm nhưng rác thải vẫn tập kết tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, tràn xuống mép sông, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 5.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 6.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 7.

Trên một số tuyến đường như Giáp Nhất, Bưởi, Vũ Tông Phan,... tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tập kết rác sai quy định vẫn diễn ra hàng ngày. Những núi rác này trời nắng bốc mùi xú uế, trời mưa thì nước rỉ rác chảy thẳng xuống sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 8.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 9.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 10.

Hàng ngày, tiểu thương tại chợ cóc Ngã Tư Sở ngoài việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh còn thường xuyên giết mổ động vật sống ngay vỉa hè của dòng sông.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 11.

Nước, rác thải hôi tanh từ các khu chợ cóc dọc sông Tô Lịch được đổ thẳng xuống dòng sông.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 12.

Tại nhiều đoạn sông, túi nilon, chai nhựa, rác thải nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 13.

Dù công nhân vệ sinh môi trường liên tục dọn dẹp rác để đảm bảo cảnh quan cho sông Tô Lịch nhưng rác thải vẫn thường xuyên "bủa vây" dòng sông.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 14.

Những vi phạm trên không phải bây giờ mới xuất hiện mà tồn tại nhiều năm nay, nhưng chưa được xử lý dứt điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là giờ cao điểm.

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ- Ảnh 15.

Theo một số chuyên gia quản lý đô thị, việc hồi sinh sông Tô Lịch không chỉ là câu chuyện cải tạo lòng sông mà là bài toán tổng thể, đòi hỏi sự đồng bộ từ xử lý nguồn nước đến quản lý không gian hai bên bờ. Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, đồng thời kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xả thải bừa bãi. Chỉ khi kết hợp chặt chẽ giữa hạ tầng và ý thức cộng đồng, dòng sông Tô Lịch mới có thể hồi sinh một cách bền vững.

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành'

CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành' Nổi bật

Truy nã hotgirl Ly Meo

Truy nã hotgirl Ly Meo Nổi bật

Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

07:10 , 16/09/2025
Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ

Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ

06:35 , 16/09/2025
Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng

Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng

21:12 , 15/09/2025
Kỳ họp Quốc hội sắp tới nhiều nhiệm vụ hệ trọng

Kỳ họp Quốc hội sắp tới nhiều nhiệm vụ hệ trọng

20:27 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên