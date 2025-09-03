Sovico Group của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãi 657 tỷ đồng sau 6 tháng

Theo thông tin từ Sovico Group, trong 6 tháng đầu năm 2025 các công ty thành viên trong Tập đoàn tăng trưởng hoạt động kinh doanh tốt. HDBank tăng trưởng tốt và đạt lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay, ROE đạt 26,5% cao hơn các năm trước. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản HDBank vượt 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm.

Vietjet Air có bước phục hồi phát triển nhanh chóng trên mọi mặt, doanh thu tăng trưởng vượt bậc đạt 35.800 tỷ đồng và lợi nhuận đạt trên 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 52,3% và 65% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối Qúy 2/2025, Vietjet Air khai thác tổng cộng 154 đường bay (109 đường bay quốc tế và 45 đường bay nội địa). Hãng khai thác gần 41.000 chuyến bay, vận chuyển 7,5 triệu lượt hành khách. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển trong quý đạt gần 29.000 tấn.

Các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác bao gồm các dự án phát triển đô thị cũng đạt những kết quả kinh doanh tốt.

Theo đó, Tập đoàn đạt lợi nhuận trước thuế là 657 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 (tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước), vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng. Tổng tài sản Tập đoàn đạt xấp xỉ 230.000 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) tại ngày 30/06/2025 là 28.754 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ vay bao gồm trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm xuống thấp còn 0,33 lần tại ngày 30/06/2025. Các khoản nợ khác của Tập đoàn chủ yếu bao gồm nợ các cổ đông và đối tác được đối ứng với các công nợ phải thu.



