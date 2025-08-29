S&P nâng hạng tín nhiệm Vietcombank lên BB+, cao nhất khối ngân hàng, ngang bằng xếp hạng quốc gia

Động thái này khẳng định sức khỏe tài chính và năng lực quản trị của Vietcombank đã cải thiện rõ rệt, củng cố niềm tin của S&P – một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất toàn cầu vào sự ổn định, bền vững của ngân hàng. Điểm nhấn quan trọng là triển vọng giữ ở mức Ổn định, nghĩa là dự báo khả năng Vietcombank duy trì vững chắc vị trí này trong vòng 12–24 tháng tới.

Vietcombank với lợi thế nổi bật khi dẫn đầu hệ thống ngân hàng về tổng tài sản (trên 85 tỷ USD), quy mô vốn hóa (trên 20 tỷ USD), tiềm năng duy trì chất lượng tài sản vượt trội và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì cao hơn mức tối thiểu theo chuẩn Basel II. Hồ sơ rủi ro của ngân hàng cũng được đánh giá ổn định bất chấp những biến động vĩ mô khi tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát ở mức thấp nhất hệ thống (0,97%) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất hệ thống (213%), mức trích lập dự phòng rủi ro trên 32.000 tỷ đồng.

Với kết quả mới, Vietcombank hiện có mức tín nhiệm cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam được S&P đánh giá, ngang bằng với xếp hạng quốc gia.

Điều này cho thấy Vietcombank không chỉ duy trì vị thế số một tại Việt Nam, mà còn tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế. Việc ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm quốc gia càng củng cố vai trò song hành cùng sức khỏe tài chính của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao hình ảnh tín nhiệm của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Theo S&P, Vietcombank có thể duy trì tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro (RAC) ở mức cao và tỷ lệ nợ xấu thấp hơn nhiều so với bình quân toàn ngành trong vòng hai năm tới. Quan trọng hơn, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 200% giúp ngân hàng duy trì bộ đệm an toàn vững chắc, đủ sức chống chịu trước biến động.

Việc được S&P – một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất toàn cầu nâng hạng sẽ mang lại nhiều lợi thế cho Vietcombank: Giảm chi phí huy động vốn quốc tế, nhờ mức độ rủi ro thấp hơn trong con mắt nhà đầu tư; gia tăng niềm tin của đối tác và cổ đông, từ đó tạo thuận lợi trong mở rộng hợp tác và thu hút vốn ngoại; khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu, tạo ưu thế cạnh tranh trước các đối thủ trong hệ thống.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: "Việc S&P nâng hạng tín nhiệm Vietcombank lên BB+ là minh chứng cho sức mạnh tài chính, quản trị rủi ro và chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của Vietcombank, mà còn phản ánh niềm tin quốc tế vào triển vọng kinh tế Việt Nam. Chúng tôi cam kết tiếp tục củng cố nền tảng vốn, duy trì chất lượng tài sản vượt trội và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước, nhằm mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng."

Đánh giá nâng hạng lần này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình khu vực nhờ lực đẩy FDI, tiêu dùng nội địa và du lịch. Bên cạnh đó, S&P nhận định chính sách thuế vẫn trong ngưỡng kiểm soát, giúp Việt Nam giữ vững lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong lĩnh vực ngân hàng, S&P dự báo chất lượng tài sản của hệ thống, trong đó có Vietcombank sẽ tiếp tục cải thiện nhờ: Thị trường bất động sản hồi phục khiến nợ xấu giảm; khả năng trả nợ của khách hàng được hỗ trợ bởi các đợt cắt giảm lãi suất; tín dụng tăng trưởng mạnh tạo hiệu ứng tích cực cho mẫu số của hệ thống. Ngoài ra, ngành ngân hàng Việt Nam vẫn duy trì đặc thù dựa chủ yếu vào nguồn tiền gửi trong nước – đặc biệt là tiền gửi hộ gia đình (chiếm 45–50% tổng tiền gửi). Điều này vừa giúp giảm phụ thuộc vào vốn ngoại, vừa tạo nền tảng ổn định cho thanh khoản hệ thống.

Tòa nhà Vietcombank Tower tại TP HCM

Tuy nhiên, S&P cũng nhận định tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh có thể làm gia tăng rủi ro tín dụng, trong khi chuẩn mực minh bạch và lộ trình triển khai Basel III của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với một số nước trong khu vực. Dẫu vậy, những bước đi gần đây của cơ quan quản lý trong việc siết chặt quy định và nâng cao chuẩn mực công bố thông tin đã được đánh giá là tín hiệu tích cực, tạo nền móng cho sự minh bạch và khả năng giám sát tốt hơn trong tương lai.

Trong những năm gần đây, nhờ chiến lược phát triển vượt trội, Vietcombank luôn duy trì vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi mặt hoạt động, dẫn đầu hệ thống ngân hàng về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trước lần nâng hạng của S&P, Vietcombank từng được Fitch Ratings, Moody’s xếp hạng ở mức cao nhất trong các NHTM ở Việt Nam. Ngoài ra, Vietcombank cũng nhiều lần được các tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận: The Banker xếp hạng trong Top 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới; Forbes vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu khu vực…

Những thống kê này cho thấy việc S&P nâng hạng tín nhiệm không chỉ là sự ghi nhận nhất thời, mà là kết quả tất yếu của một quá trình Vietcombank kiên định với chiến lược quản trị rủi ro thận trọng, duy trì chất lượng tài sản vượt trội và tiên phong đổi mới. Điều đó càng củng cố vai trò ngân hàng đầu tàu của hệ thống tài chính Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và góp phần nâng cao tín nhiệm quốc gia trên thị trường tài chính quốc tế.