S&P: Triển vọng Eximbank ổn định nhờ đẩy mạnh tái cấu trúc ngân hàng

S&P ghi nhận trong năm 2024, lợi nhuận của ngân hàng tăng lên nhờ việc tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng SME. Biên độ lãi cũng được cải thiện nhờ chi phí vốn đã giảm sau các đợt cắt giảm lãi suất điều hành và các khoản huy động có kỳ hạn chịu lãi suất cao đến hạn tất toán.

Tính đến cuối năm 2024, dư nợ tín dụng dành cho nhóm khách hàng cá nhân chiếm 54% tổng danh mục cho vay của Eximbank. Việc khai thác mạng lưới hơn 200 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, kết hợp với chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số, đã giúp Eximbank phát triển ổn định.

Một trong những điểm sáng nổi bật được S&P ghi nhận là tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của Eximbank đã tăng từ 1,1% năm 2023 lên 1,5% trong năm 2024, nhờ biên lãi thuần cải thiện và chi phí vốn giảm. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này dự báo ROA của Eximbank sẽ duy trì ổn định trong khoảng 1,25% – 1,35% trong 12–24 tháng tới do Chính phủ khuyến khích các ngân hàng hạ lãi suất cho hay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

S&P cũng đánh giá chất lượng tài sản của Eximbank đang trong tầm kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống 2.5% vào cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ cần chú ý và tái cơ cấu cũng giảm mạnh từ 5% xuống còn 3.9%, cho thấy kết quả tích cực từ các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu của ngân hàng trong thời gian qua.

Với tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro (RAC) năm nay giữ ổn định quanh mức 5.2%-5.4%, Eximbank được đánh giá có nền tảng vốn hóa vững vàng để hỗ trợ hoạt động tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới.

S&P nhận định, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng sẽ đạt mức 16%-18%, cao hơn so với mức tăng trưởng mục tiêu của toàn ngành ngân hàng mà Chính phủ đề ra (12-15%).

Đáng chú ý, S&P ghi nhận sự linh hoạt của Eximbank trong việc đa dạng hóa nguồn vốn, ưu tiên các nguồn vốn có chi phí thấp.

Triển vọng "ổn định" của năm 2024 được S&P đưa ra dựa trên kỳ vọng Eximbank sẽ tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh hiệu quả, kiểm soát tốt chất lượng tài sản, vốn hóa ổn định và tăng trưởng tín dụng an toàn trong vòng 12–24 tháng tới. Những nỗ lực tái cấu trúc trong thời gian qua đã tạo ra nền móng vững chắc, giúp ngân hàng nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Đại diện Eximbank cho biết, mặc dù xếp hạng và triển vọng duy trì song S&P đã có những ghi nhận tích cực về những nỗ lực trong tái cấu trúc, nâng cao quản trị ngân hàng, đa dạng nguồn vốn huy động, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng an toàn của ngân hàng. Điều này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh Eximbank đang thực hiện chiến lược tái cấu trúc toàn diện và chuyển mình mạnh mẽ cả về mô hình vận hành lẫn tầm nhìn phát triển.

Ngân hàng sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và mở rộng tệp khách hàng mục tiêu ngoài 2 phân khúc đang tập trung. Đồng thời, Eximbank sẽ siết chặt kiểm soát chất lượng tín dụng, tái cấu trúc danh mục tài sản và phát huy hiệu quả mô hình xử lý nợ tập trung.

Mới đây Eximbank đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.488,5 tỉ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Trong đó, quý 2/2025, Eximbank đạt lợi nhuận 656,9 tỉ đồng. Tín dụng Eximbank tăng trưởng tích cực 9,8% lên mức 184.663 tỉ đồng trong khi tổng tài sản đạt 256.442 tỉ đồng, tăng 6,95% so với đầu năm.

Hiện Eximbank đang chuẩn bị cho quá trình chuyển trụ sở chính ra Hà Nội. Đây là bước ngoặt chiến lược trong quá trình tái cơ cấu, tái định vị thương hiệu và nâng tầm vị thế Eximbank. Đúng như phân tích về mảnh ghép thị trường Eximbank còn hạn chế của S&P, chiến lược mới này giúp ngân hàng phủ sóng phạm vi toàn quốc, mở rộng kinh doanh tại thị trường miền Bắc và miền Trung.