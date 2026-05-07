SpaceX muốn tự xây nhà máy chip 119 tỷ USD vì không mua đủ ở đâu

SpaceX đang cân nhắc đầu tư ít nhất 55 tỷ USD vào giai đoạn đầu để xây dựng một nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại hạt Grimes, bang Texas. Theo tài liệu được đăng trên trang web của hạt, tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn dự án có thể lên tới 119 tỷ USD. Đây sẽ là một cơ sở sản xuất chip thế hệ tiếp theo tích hợp theo chiều dọc, tức là toàn bộ quy trình từ sản xuất đến xử lý đều nằm trong một hệ thống khép kín.

Dự án mang tên "Terafab" thu hút sự tham gia từ nhiều đối tác. Tesla, hãng xe điện cũng do Elon Musk dẫn dắt, sẽ tham gia đóng góp nguồn lực. Tập đoàn sản xuất chip Intel cũng được mời vào cuộc. Chip được sản xuất tại Terafab sẽ phục vụ nhiều mục đích: chạy các máy chủ AI, điều hành vệ tinh, cung cấp năng lực tính toán cho trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo mà SpaceX đang lên kế hoạch, đồng thời hỗ trợ xe tự lái và robot của Tesla.

Musk giải thích lý do đằng sau quy mô đầu tư khổng lồ này: các nhà sản xuất chip hiện tại không theo kịp nhu cầu của các công ty ông lãnh đạo trong lĩnh vực AI và robot. Ông đặt mục tiêu dài hạn cho Terafab là sản xuất đủ chip để cung cấp công suất tương đương 1 terawatt mỗi năm. "Chúng ta hoặc xây Terafab, hoặc không có chip. Mà chúng ta cần chip, vậy thì cứ xây," ông viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Musk cũng làm rõ rằng hạt Grimes chỉ là một trong số nhiều địa điểm đang được xem xét, chứ chưa phải quyết định cuối cùng.

Dự án này xuất hiện trong bối cảnh Musk đang tập trung mạnh vào việc đảm bảo hạ tầng tính toán cho xAI, công ty AI của ông, đang phát triển dòng mô hình Grok. Gần đây, xAI và SpaceX đã được sáp nhập thành một thực thể chung, được định giá khoảng 1,25 nghìn tỷ USD và dự kiến lên sàn chứng khoán vào tháng 6 năm nay. Việc kết hợp hai công ty được Musk lý giải một phần là để tận dụng kế hoạch đặt trung tâm dữ liệu ngoài không gian, tận dụng vệ tinh SpaceX làm cơ sở hạ tầng cho AI.