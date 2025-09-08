Spotify bị bóc phốt: Chia sẻ bài hát cũng đủ lộ danh tính

Tuần trước, Spotify công bố tính năng nhắn tin trực tiếp nhằm giúp việc chia sẻ nhạc trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người dùng Reddit đã phát hiện ra những điểm bất thường. Một thành viên thử nghiệm cho biết ứng dụng tự động gợi ý danh sách "bạn bè" dựa trên những lần chia sẻ link trong quá khứ. Điều gây sốc là trong số đó có những người vốn chỉ từng tương tác ẩn danh trên Discord khi chơi game.

Điều này khiến nhiều người nhận ra Spotify có thể đang âm thầm liên kết tài khoản với bất kỳ ai từng nhận link nhạc từ họ. Một số lo sợ thông tin cá nhân, bao gồm cả tên thật và hình ảnh, có nguy cơ bị lộ. Tệ hơn, hiện chưa có tùy chọn để người dùng tắt tính năng này.

Giao diện tính năng nhắn tin trên Spotify - Ảnh: Người dùng Spotify

Theo Cybernews, mỗi đường link chia sẻ từ Spotify đều chứa mã định danh riêng ("?si=" kèm 16 ký tự), cho phép nền tảng truy dấu và kết nối giữa các tài khoản. Một số người còn phát hiện Spotify đã ngầm theo dõi hoạt động từ nhiều năm trước, kể cả khi người dùng gửi link qua WhatsApp hoặc các nền tảng khác. "Đây là một vụ kiện tập thể tiềm tàng", một Redditor cảnh báo.

Không chỉ link chia sẻ, những buổi nghe nhạc nhóm ("Jam") cũng bị ghi lại. Thậm chí, một số người dùng khẳng định ứng dụng đã tự động "lấp đầy" lịch sử trò chuyện dựa trên dữ liệu cũ.

Trước tình hình này, cộng đồng mạng đã đua nhau tìm cách bảo vệ mình: xóa ảnh đại diện, ẩn danh sách bạn bè, đổi tên hiển thị… nhưng vẫn không thể thay đổi tên người dùng cốt lõi. Cybernews cũng khuyến cáo người dùng nên tắt tính năng nhắn tin trong phần cài đặt, đồng thời dùng biệt danh thay vì tên thật để hạn chế rủi ro bị dò ra danh tính.

Spotify hướng dẫn người dùng chấp nhận tin nhắn trên nền tảng - Ảnh: Spotify

Spotify hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đáng chú ý, Spotify không phải trường hợp duy nhất. Một số nền tảng như TikTok, Instagram hay Substack cũng từng bị tố làm lộ thông tin qua đường link chia sẻ. Vụ việc mới càng làm dấy lên lo ngại rằng các dịch vụ Internet đang ngày càng xóa nhòa ranh giới ẩn danh của người dùng.