Sputnik: Việt Nam đóng thành công siêu tàu ngang ngửa 3 chiếc Boeing, thành "thế lực không thể xem thường"

Siêu tàu Việt có sức chứa ngang ngửa 3 chiếc Boeing

Bài viết số tháng 3/2024 của hãng tin Sputnik (Nga) cho hay, Việt Nam đã chế tạo thành công tàu cao tốc với sức chứa bằng 3 chiếc Boeing 787. Đây là siêu tàu cao tốc Thăng Long - tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Theo giới thiệu trên website của đơn vị đóng tàu - nhà máy Z189, tàu Thăng Long có sức chứa 1.017 khách, với chiều dài 77,46m, rộng 11,1m. Trong khi đó, dòng máy bay Boeing 787 mà Vietnam Airlines đang khai thác có chiều dài 63,7m, và 274 ghế ngồi.

Nếu so sánh với máy bay Airbus A321 (dài 44,5m, có 184 chỗ ngồi) thì tàu Thăng Long có sức chứa lớn gấp 5 lần.

Siêu tàu cao tốc Thăng Long trong buổi lễ hạ thủy tháng 6/2022. Ảnh: Báo điện tử chính phủ

Siêu tàu cao tốc Thăng Long được hạ thủy vào ngày 6/5/2022 tại nhà máy đóng tàu Công ty TNHH MTV 189 (Z189), TP Hải Phòng. Thiết kế tàu rất đặc biệt, trông giống như hình dao găm. Mũi tàu làm tăng chiều dài đường nước, tăng thêm sự ổn định, trong khi giảm tối đa lắc dọc - điều mà các tàu cao tốc khác loại đều chưa khắc phục được.



Tàu được trang bị 3 động cơ hàng hải của Rolls – Royce MTU, nằm trong số những động cơ hàng đầu thế giới, với tổng công suất 11.580 mã lực, tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả và thân thiện với môi trường. Thân tàu được chế tạo từ hợp kim nhôm nhập khẩu cao cấp từ Italy, giúp tàu có thể đạt được tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ

Kể từ ngày 9/3 năm nay, tàu Thăng Long đã bắt đầu được khai thác trên tuyến đường biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo.

"Tuyệt tác" của Việt Nam

Theo mạng tin tức BNN (trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc), Việt Nam đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực vận tải hàng hải khi siêu tàu cao tốc Thăng Long cập cảng Cầu Đá, thành phố Vũng Tàu vào ngày 9/3 vừa qua, thiết lập "kỷ nguyên mới" cho du lịch hành khách giữa Vũng Tàu và Côn Đảo.

Tàu khách cao tốc Thăng Long là tàu 1 thân lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Báo điện tử chính phủ

BNN khen ngợi siêu tàu Thăng Long của Việt Nam là một "tuyệt tác kỹ thuật", có thiết kế hiện đại, tự hào với các tính năng tiên tiến, hứa hẹn sẽ thay đổi trải nghiệm du lịch trên tuyến đường biển đang được nhiều du khách lựa chọn này.



Cũng theo mạng tin tức ở Hong Kong, sự thoải mái và an toàn của hành khách là điều tối quan trọng trên tàu Thăng Long. Ba boong chính của tàu được thiết kế tỉ mỉ, với khoang VIP ở boong 1 và khu ngồi chung ở tầng 2 và 3, trong khi tầng 4 có khu vực phục vụ cà phê.

Để đảm bảo an toàn, con tàu được tích hợp các tính năng cải tiến như cửa kín nước, bơm hút và thiết bị chống ngập, đảm bảo tàu vẫn nổi và an toàn ngay cả khi hai khoang bị thủng. Hơn nữa, ghế VIP được bọc da, toàn bộ trang bị trên tàu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế dành cho tàu cao tốc do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) quy định.

"Khi ra khơi, tàu Thăng Long hứa hẹn sẽ mang tới một chuyến đi biển nhanh, an toàn và thoải mái hơn. Với thiết kế và công nghệ hiện đại, con tàu này không chỉ là thành tựu nổi bật của ngành hàng hải Việt Nam, mà còn là bước nhảy vọt trong việc kết nối các điểm đến và tạo ra những trải nghiệm du lịch đáng nhớ cho du khách" - BNN nhận định.

"Thế lực không thể xem thường"

Có thể nói, từ năm 2020 đến nay, ngành đóng tàu của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đang từng bước khẳng định mình trên thị trường quốc tế.

Theo Báo cáo nghiên cứu công nghiệp đóng tàu Việt Nam 2023-2032 trên "Research and Markets" - nền tảng cơ sở dữ liệu nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới, ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng,

Nhìn chung, thị phần của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững, cùng chuỗi công nghiệp sản xuất và công nghiệp phụ trợ phát triển.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trên cả nước hiện có 97 nhà máy đóng tàu với trọng tải từ 1.000 DWT trở lên và có 68 nhà máy đóng mới - sửa chữa tàu thuyền. Tổng công suất thiết kế của nhà máy đóng mới lên tới 2,6 triệu DWT/năm.

Ngành đóng tàu Việt Nam đang trở thành một "thế lực không thể xem thường". Ảnh: BC

Riêng về nhà máy Z189, hãng tin Sputnik cho biết, ngoài tàu cao tốc, nhà máy còn đóng hàng chục tàu, hàng trăm xuồng tuần tra, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đồng thời, tạo ra hàng vạn tấn kết cấu kim loại, gần 100 tàu và trên 1000 xuồng các loại, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước cũng như phục vụ xuất khẩu.

Các sản phẩm "made in Vietnam" của nhà máy đã được xuất sang các thị trường châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Á...

Thông tin giới thiệu trên website của doanh nghiệp cho biết, hiện nay nhà máy Z189 sở hữu công nghệ nâng hạ tàu bằng hệ thống sàn nâng Rollroyce của Mỹ, có sức nâng hơn 3.000 tấn, cùng nhiều công nghệ khác. Điều này đã phần nào cho thấy ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đang được đầu tư mạnh để cho ra đời các sản phẩm chất lượng cao.

Theo hãng tin Nga, khi nhận định về năng lực đóng tàu của Việt Nam bên lề triển lãm VIMOX diễn ra vào tháng 7/2023 , ông Kenny Yong - Tổng giám đốc Tập đoàn Fireworks Trade Media đã nói rằng, ngành đóng tàu Việt Nam đang nổi lên như "một thế lực cạnh tranh không thể xem thường".

"Tiềm năng cho thị trường đóng tàu của Việt Nam là rất lớn" - Ông Yong nhận định, đề cập tới các lợi thế của Việt Nam là vị trí địa lý chiến lược, đường bờ biển dài, cùng lực lượng lao động lành nghề.

Cùng bàn về tiềm năng của ngành đóng tàu Việt Nam, "Báo cáo về ngành công nghiệp đóng tàu tại các thị trường châu Á mới nổi" của công ty dịch vụ kỹ thuật hàng hải Inserve (trụ sở tại London, Anh) cho rằng, ngành đóng tàu Việt Nam có hướng phát triển riêng biệt so với các quốc gia mới nổi trong khu vực.

"Sự tham gia của các công ty liên doanh và các chính sách đầu tư, quan tâm của Nhà nước đã thúc đẩy ngành đóng tàu của Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa" - Inserve nhận định.