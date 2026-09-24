SSD KIOXIA EXCERIA PRO G2 NVMe: Chạm đỉnh giới hạn PCIe 5.0 cho kỷ nguyên sáng tạo số

Với các mức dung lượng từ 1TB đến 4TB, mẫu SSD này được đo ni đóng giày cho các tác vụ tính toán AI cục bộ, dựng phim 8K thô và những cỗ máy chơi game đỉnh cao. Đặt cạnh thế hệ EXCERIA PRO PCIe 4.0 tiền nhiệm vốn dừng lại ở mốc 7.300 MB/s, phiên bản G2 nhân đôi hoàn toàn băng thông dữ liệu và mang lại cho mình trải nghiệm mượt mà không độ trễ ngay từ lần đầu khởi chạy hệ thống.

PCIe 5.0 cho tốc độ đỉnh cao

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EXCERIA PRO G2 sử dụng giao tiếp PCIe 5.0 x4, chuẩn NVMe 2.0d và form factor M.2 2280. Phiên bản 2TB và 4TB đạt tốc độ đọc tối đa 14.900 MB/s, trong khi bản 1TB đạt 14.400 MB/s. Tốc độ ghi lần lượt đạt 12.700 MB/s ở bản 1TB, 13.400 MB/s trên bản 2TB và cao nhất 13.700 MB/s ở bản 4TB.

Hiệu năng random cũng khá đáng chú ý. Bản 4TB có thể đạt tới 2,3 triệu IOPS đọc và 1,95 triệu IOPS ghi, trong khi bản 2TB đạt 2,25 triệu/1,95 triệu IOPS.

So với EXCERIA PRO PCIe 4.0 thế hệ trước có tốc độ tối đa 7.300 MB/s khi đọc và 6.400 MB/s khi ghi, mức tăng về băng thông tuần tự gần như gấp đôi.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa mọi tác vụ trên PC sẽ nhanh gấp đôi. Lướt web, Office hay mở những ứng dụng nhẹ khó tạo ra khác biệt lớn. PCIe 5.0 phát huy lợi thế rõ hơn khi sao chép file dung lượng lớn, dựng video độ phân giải cao, xử lý project 3D, dataset AI hay những workload cần đọc ghi dữ liệu liên tục.

Độ bền và giá trị đầu tư: Định vị phân khúc tinh hoa

KIOXIA EXCERIA PRO G2 NVMe đi kèm chế độ bảo hành 5 năm chính hãng với chỉ số độ bền ghi ấn tượng đạt 1.200 TBW cho bản 2TB và lên đến 2.400 TBW cho bản 4TB.

Thông qua phần mềm KIOXIA SSD Utility, mình có thể kiểm tra chi tiết tuổi thọ tế bào nhớ, đo nhiệt độ theo thời gian thực và nâng cấp firmware bảo mật. Đổi lại hiệu năng đỉnh bảng này, người dùng sẽ cần đầu tư một mức ngân sách thuộc hàng cao cấp và bắt buộc phải sở hữu hệ thống bo mạch chủ hỗ trợ khe cắm PCIe 5.0 để khai phóng hết sức mạnh.

Dù vậy, với những ai chuyên dựng phim, lập trình mô hình dữ liệu hay game thủ đam mê cấu hình cực hạn, đây là khoản nâng cấp đáng giá từng đồng để đón đầu kỷ nguyên công nghệ trong nhiều năm tới.

Bảng thông số kỹ thuật nhanh

FAQ - Câu hỏi thường gặp

1. Ổ cứng EXCERIA PRO G2 có cần bắt buộc phải dùng tản nhiệt rời không?

‎Không nhất thiết. Nhờ chip điều khiển tiến trình 6nm tiết kiệm điện năng, bạn chỉ cần sử dụng các phiến tản nhiệt nhôm sẵn có trên bo mạch chủ kèm luồng gió thùng máy đối lưu tốt là đủ để ổ vận hành ổn định.

2. Nếu cắm ổ này vào khe cắm PCIe 4.0 hoặc 3.0 thì có dùng được không?

Có. Ổ tương thích ngược hoàn toàn với các chuẩn khe cắm cũ hơn, tuy nhiên băng thông tốc độ sẽ tự động giới hạn ở ngưỡng cao nhất của khe cắm đó (khoảng 7.400 MB/s đối với PCIe 4.0).

3. Khác biệt lớn nhất giữa EXCERIA PRO G2 và thế hệ EXCERIA PRO trước đây là gì?

Phiên bản G2 chuyển đổi sang chuẩn PCIe 5.0 giúp nhân đôi tốc độ đọc lên 14.900 MB/s (thay vì 7.300 MB/s ở bản cũ), đồng thời cải tiến hiệu suất năng lượng trên mỗi Watt lên tới 110%.

Lời kết

KIOXIA EXCERIA PRO G2 NVMe là tuyên ngôn công nghệ đanh thép của KIOXIA tại sân chơi lưu trữ đỉnh cao. Nhờ tốc độ đọc ghi phi mã 14.900 MB/s, mạch đơn mặt mát mẻ và độ bền chuẩn mực, sản phẩm xứng đáng là "trái tim" lưu trữ của những dàn máy sáng tạo nội dung hàng đầu hiện nay.