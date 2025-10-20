SSI lãi trước thuế gần 1.800 tỷ trong quý 3, dư nợ margin cao kỷ lục hơn 39.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 với Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 4.115 và 1.782 tỷ đồng.

SSI ước hợp nhất Quý 3 doanh thu đạt 4.208 tỷ đồng và LNTT đạt 1.825 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI đạt 9.433 tỷ đồng doanh thu và 4.070 tỷ đồng LNTT, hoàn thành lần lượt 97 và 96% kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.

Tại thời điểm 30/09/2025, Công ty mẹ SSI có Tổng tài sản đạt 99.678 tỷ đồng và Vốn chủ sở hữu đạt 30.312 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,4% và 16,7% so với thời điểm cuối năm 2024.

Trong quý 3, mảng Dịch vụ Chứng khoán (DVCK) của SSI ghi nhận doanh thu hơn 1.950 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47% trong tổng doanh thu.

Nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt doanh thu 944 tỷ đồng, tăng 83% so với quý liền trước. Thanh khoản thị trường trong quý 3 tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE) là 39.566 tỷ đồng, tăng 79,6% so với quý 2. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo của SSI tại HOSE trong quý 3 có sự cải thiện với 11,82%, tăng 0,97 điểm % so với quý liền trước, tiếp tục duy trì nằm trong top 2 thị trường.

Nghiệp vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 1.006 tỷ đồng, tăng 21% so với quý liền trước. Dư nợ cho vay margin và ứng trước của SSI đạt hơn 39.231 tỷ đồng, tăng 50,6% so với quý liền trước.

SSI tiếp tục mở rộng các chương trình ưu đãi margin như tăng hạn mức từ 5 tỷ lên 10 tỷ cho chương trình T7. Bên cạnh đó, chương trình ưu đãi lãi suất vay margin chỉ 9% dành cho khách hàng lần đầu sử dụng, nhằm khuyến khích nhà đầu tư tận dụng công cụ đòn bẩy tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường đang giao dịch sôi động.

Doanh thu từ hoạt động Đầu tư đạt 2.025 tỷ đồng, tăng 42% so với quý liền trước và đóng góp 49,2% vào tổng doanh thu hoạt động. Danh mục đầu tư có sự mở rộng về quy mô, tập trung vào nhóm tài sản thu nhập cố định do các tổ chức tín dụng phát hành.

Doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính ghi nhận 135 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý trước. Đây là mảng kinh doanh truyền thống dựa trên quy mô tổng tài sản, quan hệ với các định chế tài chính và môi trường lãi suất từng thời điểm.

Mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và Khác, SSI ghi nhận doanh thu đạt 6 tỷ đồng. Trong quý 3, Công ty đóng vai trò tư vấn và đơn vị phân phối cho một số giao dịch huy động vốn lớn trên thị trường. Trong những tháng cuối năm 2025, với bối cảnh thị trường thuận lợi, SSI tự tin có thể ghi nhận thêm nhiều giao dịch thành công khác.