SSI mua lại hơn 800.000 cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ

CTCP Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa thông báo mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.



Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến được mua lại là 801.500 cổ phiếu của 64 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách kèm theo.

Giá mua lại được quy định trong quy chế phát hành ESOP năm 2023, 2024 và 2025 là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện là hơn 8 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn lưu động của công ty.

Phương thức thực hiện giao dịch là chuyển quyền sở hữu thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Thời gian dự kiến giao dịch từ 29/10/2026 đến 30/11/2026.

Ảnh: SSI

Bên cạnh đó, SSI thông qua việc thành lập Trung tâm Sản phẩm số từ ngày 21/10/2026. HĐQT giao Tổng giám đốc ban hành quy chế hoạt động, quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hệ thống chức danh của Trung tâm Sản phẩm số.

Trong diễn biến khác, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT SSI báo cáo đã mua 5 triệu cổ phiếu SSI bằng phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 26/8/2026 đến 11/9/2026.

Qua đó, ông Nam nâng sở hữu từ 10,36 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,41%) lên mức 17,43 triệu cổ phiếu, tương đương 0,58% vốn điều lệ SSI. Hơn 17,43 triệu cổ phiếu mà ông Nguyễn Hồng Nam sở hữu sau giao dịch đã bao gồm hơn 2,07 triệu cổ phiếu thưởng được phân phối trong đợt phát hành của SSI.

Ông Nguyễn Hồng Nam là một trong 2 người em trai của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Chủ tịch SSI đang nắm giữ gần 24,5 triệu cổ phiếu, tương đương 0,81% vốn. Người em trai còn lại là ông Nguyễn Mạnh Hùng đang sở hữu gần 13 triệu cổ phiếu, tương đương 0,43% vốn SSI.