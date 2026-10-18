Chứng khoán tuần qua: Thị trường hồi phục phiên cuối tuần, khối ngoại vẫn miệt mài thoát hàng

Thị trường hồi phục phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán khởi sắc ngay từ đầu phiên 16/10 khi lực cầu chiếm ưu thế so với áp lực bán. Dòng tiền mua chủ động duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch, đưa nhiều nhóm cổ phiếu trở lại sắc xanh sau chuỗi phiên điều chỉnh kéo dài.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,56 điểm, lên 1.705,91 điểm, chính thức lấy lại mốc 1.700 điểm sau 7 phiên giảm liên tiếp.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 185 mã tăng giá (gồm 9 mã tăng trần) so với 121 mã giảm giá (gồm 2 mã giảm sàn). Diễn biến này cho thấy lực cầu phục hồi không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan tỏa sang nhiều nhóm ngành.

Dù vậy, đà tăng của chỉ số vẫn chịu sức ép nhất định khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh, hạn chế mức độ bứt phá của thị trường.

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Khối ngoại vẫn miệt mài thoát hàng

Tuần qua, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng rút vốn khi bán ròng trong cả 5 phiên giao dịch, với tổng giá trị lên tới 3.007 tỷ đồng, qua đó tạo thêm áp lực lên diễn biến chung của thị trường.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, VIC là tâm điểm bán ròng mạnh nhất với giá trị 417,14 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là TCB (281,94 tỷ đồng), VIX (213,90 tỷ đồng) và FPT (202,24 tỷ đồng). Các cổ phiếu VCI (155,22 tỷ đồng), VHM (152,34 tỷ đồng), HDB (124,43 tỷ đồng) và MSB (120 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể. Ngoài ra, ACB, VPB, BID, STB và VND đều ghi nhận giá trị bán ròng từ 91 tỷ đồng đến gần 100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MBB dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 230,22 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Cổ phiếu PVT cũng thu hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng 95 tỷ đồng.

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Một quỹ đầu tư bất ngờ bán sạch cổ phiếu tỷ trọng lớn nhất danh mục trong tháng 9

Theo báo cáo tháng 9 của Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA), cổ phiếu Vingroup (mã VIC) đã không còn nằm trong danh mục quỹ vào ngày cuối tháng. Đây là điều khá bất ngờ khi tại thời điểm cuối tháng 8, VIC vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ với tỷ trọng gần 11%.

Tính đến cuối tháng 9, tổng giá trị tài sản ròng của SSI-SCA ở mức gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu chiếm 78,62% tổng tài sản quỹ, giảm so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên mức 21%, so với mức bình quân khoảng 10% mỗi tháng.

Nhóm tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục quỹ, với 4/5 khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu ngân hàng (TCB, HDB, VCB, MBB). MWG là cổ phiếu phi tài chính duy nhất trong top 5 với tỷ trọng 4,85%, xếp thứ 3 trong danh mục.

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Vietcap dự báo bất ngờ về lợi nhuận PNJ trong 7 năm tới

Trong báo cáo chuyên đề mới công bố, Chứng khoán Vietcap đưa ra những đánh giá thận trọng về triển vọng kinh doanh của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), đồng thời cảnh báo rủi ro điều chỉnh giảm đáng kể đối với dự báo lợi nhuận doanh nghiệp trong giai đoạn 2026–2032.

Theo Vietcap, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của PNJ trong giai đoạn 2026–2032 theo dự báo hiện tại đạt 20.357 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi xem xét các diễn biến mới liên quan đến hoạt động kinh doanh và chính sách mua lại sản phẩm, công ty chứng khoán nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm khoảng 4.806 tỷ đồng, tương đương 24% tổng dự báo, ngay cả khi chưa tính đến khoản dự phòng bổ sung trong nửa cuối năm 2026.

Đáng chú ý, Vietcap còn xây dựng các kịch bản PNJ ghi nhận từ 50% đến 100% khoản dự phòng mua lại sản phẩm trị giá 6.250 tỷ đồng trong nửa cuối năm. Khi tính thêm yếu tố này, tổng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026–2032 có thể đối mặt rủi ro giảm từ 39% đến 54% so với dự báo hiện tại, tương ứng mức lợi nhuận còn khoảng 9.301–12.426 tỷ đồng.

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Cổ đông chất bán gần nửa công ty, người nhà Chủ tịch đăng ký mua nhưng chưa xuống tiền

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng gây sốc khi cổ phiếu Kosy (mã KOS) giảm sàn 20 phiên liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, lượng chất bán sàn ngày càng lớn. Ghi nhận trong phiên 16/10, KOS dư bán sàn lên đến 91 triệu đơn vị, tương đương 42% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.

Mặc dù thị giá đã rơi rất sâu, “bốc hơi” khoảng 80% chỉ sau một tháng nhưng cầu bắt đáy vẫn chưa xuất hiện. Khớp lệnh cả phiên 16/10 chỉ chưa đến 20 nghìn đơn vị, “như muối bỏ biển” so với số cổ phiếu chất bán sàn. Thực tế, trong chuỗi 20 phiên giảm sàn liên tiếp, KOS gần như “tắt” thanh khoản, ngoại trừ phiên 9/10 (khớp lệnh 2,15 triệu đơn vị).

Giữa lúc cổ phiếu liên tục giảm sàn, bà Hoàng Thị Yến, em dâu của ông Nguyễn Việt Cường, đã đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KOS nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 13/11/2026. Nếu hoàn tất, bà Yến sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 8,03 triệu đơn vị, tương đương khoảng 3,71% vốn điều lệ Kosy. Tuy nhiên, nhìn vào giao dịch của KOS, có vẻ như bà Yến vẫn chưa xuống tiền.

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Cổ phiếu FPT tiếp đà lao dốc, vốn hóa “bốc hơi” gần 73.000 tỷ đồng kể từ đầu năm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu FPT của CTCP FPT giảm 1,4%, xuống còn 56.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 6,8 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, cổ phiếu FPT đã không tăng giá trong 15 phiên giao dịch gần nhất (gồm 14 phiên giảm giá và 1phiên đứng giá). Chuỗi điều chỉnh kéo dài khiến cổ phiếu công nghệ này lùi về vùng giá thấp nhất trong hơn 3 năm qua.

Tính từ mức giá 66.600 đồng/cổ phiếu khi mở cửa phiên 23/9, FPT đã giảm liên tiếp trong phần lớn các phiên giao dịch sau đó, mất 10.300 đồng/cổ phiếu, tương đương 15,47%.

So với mức giá 95.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1 năm 2026, thị giá FPT hiện thấp hơn khoảng 40%, tương ứng mức giảm 38.700 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Tập đoàn FPT đã sụt giảm gần 73.000 tỷ đồng.

Rộng hơn, nếu lấy vùng đỉnh gần 120.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào cuối tháng 1/2025 làm mốc so sánh, cổ phiếu FPT đã mất hơn 53% giá trị. Đà lao dốc này khiến vốn hóa thị trường của doanh nghiệp giảm hơn 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,5 tỷ USD.

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