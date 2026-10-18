KIDO của ông Trần Lệ Nguyên chính thức lấn sân sang điện ảnh bằng bộ phim 'gai góc' về nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Công ty CP Truyền thông Giải trí & Thương mại AIRO chính thức tham gia đồng hành và đầu tư cho dự án phim điện ảnh “Đất Đỏ” (Red Earth), thông tin được công bố vào chiều 16/10.

Theo giới thiệu, đây là tác phẩm điện ảnh trọng điểm tái hiện hình ảnh nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu, nhằm kỷ niệm 75 năm ngày mất của cô (1952 – 2027).

Phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2027.﻿

Sự kiện ký kết trên là bước đi chiến lược nối tiếp mốc sự kiện ngày 29/09/2026, đánh dấu sự ra mắt chính thức của Hệ sinh thái AIRO.

Thông qua việc đầu tư vào các dự án phim điện ảnh quy mô lớn, AIRO khẳng định quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng phim đề tài lịch sử và chiến tranh cách mạng.

Sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ qua các dự án như Địa Đạo hay Mưa Đỏ năm 2025, đã khẳng định tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc. Đây không chỉ là nguồn cảm hứng lớn cho các nhà làm phim mà còn mở ra định hướng cho các doanh nghiệp trong việc đồng hành bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản.

Như vậy, sau hơn 30 năm kể từ dấu ấn của những tác phẩm kinh điển như “Người con gái Đất Đỏ” hay “Như một huyền thoại”, hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu chính thức trở lại màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh “Đất Đỏ” (Red Earth).

Lễ ký kết đầu tư thực hiện phim Đất đỏ. (Ảnh: KIDO).

Theo các bên liên quan, đây là một phiên bản hoàn toàn mới, trực diện, dữ dội và gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử.

Không chỉ xây dựng một hình tượng anh hùng mang tính sử thi, “Đất Đỏ” chọn vẽ nên chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma.

Bên cạnh đó, phim còn tái hiện hiện thực khắc nghiệt tại Côn Đảo theo hướng trải nghiệm – cảm giác tại “chuồng cọp”, “chuồng bò” hay những lớp sắt gỉ thử thách thể xác lẫn tinh thần con người.

Chia sẻ về thương vụ hợp tác đầu tư chiến lược này, ông Trần Lệ Nguyên – Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Giải trí & Thương mại AIRO cho biết, mong muốn cùng đội ngũ sản xuất mang đến một tác phẩm chất lượng, vừa tôn vinh hình tượng nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng tự hào Việt Nam đến thế hệ trẻ.

Nói về tâm huyết dành cho dự án cũng như ý nghĩa của sự hợp tác chiến lược cùng AIRO, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng – Đại diện đơn vị sản xuất 1-ALL STARS cho hay: “Đất Đỏ không đơn thuần là một dự án điện ảnh, mà là ước mơ và tâm huyết của toàn bộ đội ngũ làm phim nhằm tái hiện lại hình tượng Anh hùng Võ Thị Sáu bằng ngôn ngữ điện ảnh với những cảm xúc chân thật nhất".

AIRO là doanh nghiệp sản xuất và thương mại nội dung ứng dụng AI, hoạt động dưới sự bảo trợ của Tập đoàn KIDO (Hose: KDC). Với 6 mảng kinh doanh cùng mạng lưới đối tác chiến lược lớn, công ty đặt mục tiêu đưa nguyên tác Việt ra thị trường quốc tế và hướng tới IPO vào năm 2030.

Trong khi đó, 1-All Stars là đơn vị sản xuất phim uy tín do nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng sáng lập, tập trung phát triển các dự án phim điện ảnh và series bản gốc (original series) thương mại hướng đến khán giả đại chúng.

Các dự án phát triển gần đây do đơn vị này đã thực hiện như: Đèn Âm Hồn (2025), Silaa (2025), Cuộc Chiến Hạ Lưu (2025), Cao Thủ Bida (2026), Nhất Quỷ Nhì Ma (2026)...

