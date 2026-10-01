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Cao su Đà Nẵng thay đổi nhân sự sau khi Tổng giám đốc bị khởi tố

| | Thị trường chứng khoán

Tổng giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt bị khởi tố về tội tham ô tài sản. Ngay sau đó, Cao su Đà Nẵng có sự thay đổi nhân sự.

CTCP Cao su Đà Nẵng (mã: DRC, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc đã nhận được quyết định của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt về tội tham ô tài sản.

Được biết, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cao su Đà Nẵng.

Cao su Đà Nẵng thay đổi nhân sự sau khi Tổng giám đốc bị khởi tố- Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. Ảnh: DRC

Sau khi nhận được quyết định trên, doanh nghiệp thông báo miễn nhiệm ông Lê Hoàng Khánh Nhựt khỏi vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/10/2026. Thay vào đó, ông Văn Trung Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm phụ trách Ban điều hành, thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế.

Cao su Đà Nẵng thống nhất cử Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc làm người đại diện pháp luật công ty cho đến khi có quyết định thay thế.

Song song với đó, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) có văn bản về việc thôi đại diện phần vốn của Vinachem tại DRC đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. Đồng thời, tập đoàn này điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn của Vinachem tại DRC đối với Chủ tịch Nguyễn Xuân Bắc từ 10,51% lên 20,51% vốn kể từ ngày 16/10/2026.

Được biết, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, sinh năm 1974, có trình độ thạc sĩ kỹ thuật cơ khí. Ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc DRC từ tháng 11/2020 và bổ nhiệm lại vị trí này từ tháng 11/2025.

Trong khi đó ông Văn Trung Tâm sinh năm 1977, trình độ Kỹ sư Hóa, mới được tái bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Cao su Đà Nẵng từ tháng 2/2026.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

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