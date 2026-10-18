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Bộ Công an thông tin nóng tới tất cả người dân liên quan tới "hợp đồng kỳ nghỉ"

| | Thị trường chứng khoán

Bộ Công an thông tin nóng tới tất cả người dân liên quan tới "hợp đồng kỳ nghỉ"

Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch bất kỳ vấn đề gì để tránh rủi ro, lừa đảo.

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp rồi dùng nhiều thủ đoạn tạo áp lực để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Bộ Công an thông tin nóng tới tất cả người dân liên quan tới "hợp đồng kỳ nghỉ"- Ảnh 1.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật. Hãy là người tiêu dùng thông thái - Cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và gia đình.

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PV

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